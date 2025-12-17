*12:22JST 東京為替：ドル・円は切り返し、日本株の反転で

17日午前の東京市場でドル・円は切り返し、154円51銭から155円03銭まで上昇した。日経平均株価は序盤に弱含んだが、プラスに転じ株価にらみの円売りが主要通貨を押し上げた。一方、前日海外市場で低下した米金利の下げ渋りでドルは買い戻された。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円51銭から155円03銭、ユ-ロ・円は181円57銭から181円99銭、ユ-ロ・ドルは1.1737ドルから1.1751ドル。

【要人発言】

・グールズビー米シカゴ連銀総裁

「穏やかなペースで労働市場の減速が進んでいる」

「2026年には金利が低下すると引き続き信じている」

【経済指標】

・NZ・7-9月期経常収支：-83.65億NZドル（4-6月期：-9.7億NZドル→-12.97億NZドル）

・日・11月貿易収支：+3223億円（予想：+712億円、10月：-2318億円→-2261億円）

・日・10月コア機械受注：+7.0％（予想：前月比-1.8％、9月：+4.2％）《TY》