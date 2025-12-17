*10:22JST セグエグループ---Fortraより「Long-standing Excellence Partnership」を受賞

セグエグループ＜3968＞は15日、子会社であるジェイズ・コミュニケーションが、米国ミネソタ州に本社を置くFortraより「Long-standing Excellence Partnership」を受賞したと発表した。

本賞は、Fortra製品の販売活動において優れた実績を収めたパートナーに贈られるものであり、APAC（アジア太平洋地域）のパートナーとしては初の受賞となる。

ジェイズ・コミュニケーションは、レッドチームテストなどの攻撃的セキュリティに関する国内市場での展開と、ユーザーへの高度なサポートを通じて、Fortraとの連携を強化してきた。これらの実績が評価され、今回の受賞に至った。

今後もジェイズ・コミュニケーションは、Fortra製品をビジネスにおける主力製品と位置付け、さらなる拡販に努めていく方針である。《NH》