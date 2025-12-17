オープンワーク、PM　Clubを完全子会社化、株式取得後に吸収合併へ

■「クチコミ就職」とスキルベースド採用を強化、2026年4月に合併予定

オープンワーク<5139>(東証グロース)は12月16日、PM Clubの全株式を取得して完全子会社化し、同社を吸収合併すると発表した。株式取得と合併はいずれも同日開催の取締役会で決議し、株式譲渡実行日は2026年1月5日、吸収合併の効力発生日は同年4月1日を予定する。合併は簡易合併・略式合併の方式で実施する。

同社は社員クチコミサイト「OpenWork」や、クチコミを活用した就職・転職支援サービスを展開し、約2010万件の社員クチコミと約758万人のユーザー基盤を有する。「クチコミ就職」を成長戦略の中核に据え、ワーキングデータとAIを活用した高精度なマッチングプロダクトの開発や、関連企業との提携・M&Aを進めている。

PM Clubは、プロダクト開発人材向けの転職支援サービス「PM Career」やオンラインスクールを運営する。オープンワークは、同社が培ってきたスキル可視化の知見を自社データや顧客基盤と組み合わせ、「スキルベースドハイヤリング」に対応したサービス開発を加速する考えだ。なお、同件が2025年12月期業績に与える影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

