12/17の強弱材料
*08:45JST 12/17
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（23111.46、+54.05）
・シカゴ日経225先物は上昇（49685、+225）
・米長期金利が低下
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（49383.29、-784.82）
・NYダウは下落（48114.26、-302.30）
・SOX指数は下落（6958.44、-31.97）
・米原油先物相場は下落（55.27、-1.55）
・為替相場は円高・ドル安（154.70-80）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・11月貿易収支
・11月輸出
・11月輸入
・10月コア機械受注
・7-9月期資金循環統計速報(日本銀行)
・国債買い入れオペ(日本銀行)
・11月訪日外客数
・SBI新生銀行が東証プライムに新規上場
・半導体製造装置などの展示会「セミコンジャパン2025」開幕(19日まで)
・日本証券業協会の日比野会長が定例会見
・米国ニューヨーク連銀総裁が会議冒頭のあいさつ
・米国アトランタ連銀総裁が討論会に参加
・12月ドイツIFO企業景況感指数
・11月ユーロ圏CPI
・11月英国消費者物価指数
・7-9月期ニュージーランド経常収支
・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)
・11月南アフリカ消費者物価指数《YY》
