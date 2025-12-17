12/17の強弱材料

*08:45JST 12/17

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（23111.46、+54.05）

・シカゴ日経225先物は上昇（49685、+225）

・米長期金利が低下

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（49383.29、-784.82）

・NYダウは下落（48114.26、-302.30）

・SOX指数は下落（6958.44、-31.97）

・米原油先物相場は下落（55.27、-1.55）

・為替相場は円高・ドル安（154.70-80）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・11月貿易収支

・11月輸出

・11月輸入

・10月コア機械受注

・7-9月期資金循環統計速報(日本銀行)

・国債買い入れオペ(日本銀行)

・11月訪日外客数

・SBI新生銀行が東証プライムに新規上場

・半導体製造装置などの展示会「セミコンジャパン2025」開幕(19日まで)

・日本証券業協会の日比野会長が定例会見

・米国ニューヨーク連銀総裁が会議冒頭のあいさつ

・米国アトランタ連銀総裁が討論会に参加

・12月ドイツIFO企業景況感指数

・11月ユーロ圏CPI

・11月英国消費者物価指数

・7-9月期ニュージーランド経常収支

・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)

・11月南アフリカ消費者物価指数《YY》