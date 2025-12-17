*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 誠建設、アセンテック、triplaなど

銘柄名<コード16日終値⇒前日比

ダブル・スコープ＜6619＞ 153 -12

決算ネガティブ視の動きが継続へ。

安川電機＜6506＞ 4567 -346

フィジカルAI関連にも売りが波及で。

日本取引所グループ＜8697＞ 1676.5 -113.5

ゴールドマン・サックス証券では目標株価引き下げ。

Appier Group＜4180＞ 1094 -60

グロース市場指数も16日は大幅安で。

フジクラ＜5803＞ 16500 -1190

AI関連株には引き続き過熱警戒感も。

SBI＜8473＞ 3315 -242

17日にはSBI新生銀行がIPO予定だが。

大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 1785 -90

信用買い方の手仕舞い売り優勢続く。

フィックスターズ＜3687＞ 1533 -89

下値支持線割り込み見切り売り優勢。

誠建設＜8995＞ 1369 +300

15日から急伸だが特に材料なし。

エス・サイエンス＜5721＞ 222 +50

株主割り当てによる新株予約権の発行を引き続き買い材料視。

アセンテック＜3565＞ 1554 +249

業績・配当予想を上方修正。

セーラー＜7992＞ 114 +9

ロボット機器など手掛けていることを材料視。

トップカルチャー＜7640＞ 212 -42

過熱警戒感からの利食い売りが優勢。

Hamee＜3134＞ 445 -78

業績予想の大幅下方修正がサプライズに。

リミックスポイント＜3825＞ 281 -34

ビットコイン価格の大幅下落を嫌気。

ダイワサイクル＜5888＞ 3520 +120

通期予想の営業利益に対する第3四半期までの進捗率93.7％。

ドリーム・アーツ＜4811＞ 3885 +105

25年12月期業績と配当予想を上方修正。

coly＜4175＞ 1914 -266

ウォルト・ディズニー・ジャパンと取引契約で15日ストップ高。16日は反動安。

VIS＜130A＞ 490 -2

ドラッグデリバリーシステム「Perfusio」の特許査定・権利化手続が完了。

上値は重い。

テラドローン＜278A＞ 2075 -220

26年1月期業績予想を下方修正。

クラシコム<7110> 2223 +41

第1四半期営業利益が前年同期比2.5倍。上値は重い。

AB＆C<9251> 1159 +40

営業利益が前期6.3％減だが今期47.1％増予想と発表。

カラダノート<4014> 479 -29

通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が13.1％にとどまる。

tripla<5136> 1864 +216

営業利益が前期93.6％増・今期45.4％増予想。中期経営計画も発表。《CS》