東証グロース市場250指数先物概況：米大手ファンドのAIブーム警鐘を売り材料視
記事提供元：フィスコ
*16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：米大手ファンドのAIブーム警鐘を売り材料視
12月16日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比16pt安の635pt。なお、高値は653pt、安値は635pt、日中取引高は4827枚。前日15日の米国市場のダウ平均は続落。次期連邦準備制度理事会（FRB）議長が率いるハト派寄りの連邦公開市場委員会（FOMC）を期待した買いに寄り付き後、上昇。その後、NY連銀製造業景気指数や住宅市場指数を受けて成長懸念が強まり、相場は下落に転じた。ハイテクセクターのバブル懸念が存続したほか、雇用統計を警戒した売りが重しとなり、終盤にかけても軟調推移し、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比1pt高の652ptからスタートした。朝方は買い優勢で始まったものの、高寄り後、失速。米ヘッジファンド大手のブリッジウォーターが顧客向けに、AI関連銘柄への投資ブームが「危険な」段階に入っていると警告したことが伝わり、日本市場は全面安商状となった。グロース市場は直近安値水準を下回ったことで、午後に入っても下げ幅を拡大、安値引けとなる635pttで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、タイミー＜215A＞やGENDA＜9166＞などが下落した。《SK》
