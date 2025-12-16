*14:04JST Veritas In Silico---事業計画と成長可能性を提示

Veritas In Silico＜130A＞は15日、事業計画及び成長可能性に関する資料を公開した。同社は、独自の創薬プラットフォーム aibVISにより、製薬会社と共同創薬研究を通じて、mRNA標的低分子医薬品の創出に取り組んでいる。2025年より、核酸医薬品を中心に自社パイプライン創出にも取り組んでいる。

今後の成長戦略としては、プラットフォームの技術を進化させaibVISで創薬研究を加速させる。また、知的財産の拡充により企業価値を向上させる(ドラッグデリバリーシステムの実用化を進め、核酸医薬品の抜本的課題の解決を図る)。さらに、戦略的アライアンス構築により、同社の技術力、ノウハウ等を活かし、mRNA標的創薬の周辺領域(農薬、医療器具の取扱等)でも収益機会の確保を図る。そして、ハイブリッド型ビジネスを経て、2030年度スペシャリティファーマ(中堅製薬会社)としての地歩の確立を目指す。《NH》