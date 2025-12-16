*12:57JST ニッソウ---1Q増収、リフォーム事業の売上高が堅調に推移

ニッソウ＜1444＞は15日、2026年7月期第1四半期（25年8月-10月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比5.2%増の12.26億円、営業損失が0.02億円（前年同期は0.03億円の利益）、経常損失が0.01億円（同0.07億円の利益）、親会社株主に帰属する四半期純損失が0.21億円（同0.12億円の損失）となった。

リフォーム事業については、新規顧客の獲得やリノベーション工事が増加したこと等により、完成工事高は前年同期比3.6%増の11.57億円、営業利益は同53.8%減の0.12億円となった。

不動産流通事業については、不動産仕入が芳しくなかったことや、販売を行った不動産の単価が前年同期と比べ減少したことにより、売上高は同28.7%減の0.34億円、営業利益は同37.0%減の0.01億円となった。

不動産建設事業については、営業活動を強化していたものの注文住宅の受注数が当初の計画を下回ったことにより、売上高は0.34億円、営業損失は0.11億円となった。

2026年7月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比19.3%増の62.99億円、営業利益が同173.4%増の1.98億円、経常利益が同166.7%増の1.85億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同50.0%減の1.01億円とする期初計画を据え置いている。《NH》