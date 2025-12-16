*10:20JST フォーカスシステムズ---自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付け

フォーカスシステムズ＜4662＞は15日、会社法第165条第2項の規定に基づく自己株式の取得について、自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）を通じた買付けを実施すると発表した。

取得対象は同社普通株式で、取得株式数の上限は480,000株。これは発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合で3.17％に相当する。

買付けは2025年12月16日午前8時45分に、東京証券取引所のToSTNeT-3において実施される予定であり、15日の終値1,869円で買付注文を行う。同注文はその取引時間限りの注文であり、他の取引制度や取引時間の変更は行わない。また、取得結果は16日の取引終了後に公表される予定である。

なお、自己株式立会外買付取引で取得した株式の総数および取得価額を差し引いた残りの上限枠（株数および金額）については、2025年12月16日から2026年3月31日までの期間において、取引一任契約に基づき立会市場での買付けを実施する予定である。