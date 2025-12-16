シナネンホールディングス、26年3月期は営業・経常増益予想、非エネルギー事業拡大が成長牽引

シナネンホールディングス<8132>(東証プライム)は、ビジョンに「脱炭素社会の実現に貢献する総合エネルギー・ライフクリエイト企業グループへの進化」を掲げ、成長戦略として国内事業基盤再整備およびリテールサービス戦略強化を軸に事業ポートフォリオ変革を推進している。26年3月期は営業・経常増益予想としている。LPガス・石油事業の強化や非エネルギー事業の収益拡大を見込んでいる。積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。株価は上値が重く戻り高値圏から反落したが、大きく下押す動きも見られない。調整一巡して出直りを期待したい。

■総合エネルギー・ライフクリエイト企業グループ

同社はグループミッションに「エネルギーと住まいと暮らしのサービスで地域すべてのお客様の快適な生活に貢献する」、ビジョンに「脱炭素社会の実現に貢献する総合エネルギー・ライフクリエイト企業グループへの進化」を掲げ、エネルギー関連のエネルギー卸・小売周辺事業(BtoC事業)、エネルギーソリューション事業(BtoB事業)、および非エネルギー事業を展開している。

25年3月期のセグメント別業績(外部顧客への売上高、全社費用等調整前営業利益)は、エネルギー卸・小売周辺事業(BtoC事業)の売上高が753億35百万円で営業利益が10億19百万円、エネルギーソリューション事業(BtoB事業)の売上高が2204億27百万円で営業利益が20億71百万円、非エネルギー事業の売上高が211億45百万円で営業利益が6億77百万円だった。なお収益特性として、LPガスや灯油の販売は冬場が需要期となるため、収益は下期(特に第4四半期)に偏重する季節特性がある。また売上高は原油価格変動と相関関係が強い。

25年7月には日本格付研究所より信用格付として長期発行体格付「A-」、格付見通し「安定的」、国内CP格付「J-1」が公表された。また25年10月31日付で自己株式90万株(消却前発行済株式総数の7.53%)の消却が完了した。25年11月にはセカンドキャリアを支援するための早期退職優遇制度募集(130名程度で退職日は26年3月31日)を発表した。

■エネルギー卸・小売周辺事業(BtoC事業)

エネルギー卸・小売周辺事業(BtoC事業)はミライフ西日本、ミライフ、ミライフ東日本を中心に、家庭向け・小売事業者向けLPガスなど各種燃料の卸売・小売事業、リフォーム・ガス器具販売などの家庭向けエネルギー周辺事業、家庭向け電力販売事業、都市ガス供給事業、LPガス保安および配送事業などを展開している。エネルギー事業における顧客数の拡大や、住まいと暮らし事業における高付加価値サービスの拡充などにより高収益化を推進するとともに、新規事業創出により事業領域拡大を目指している。

■エネルギーソリューション事業(BtoB事業)

エネルギーソリューション事業(BtoB事業)はシナネンを中心に、大口需要家向け石油製品・LPガスなど各種燃料卸売事業、ガソリンスタンド運営事業、法人向け電力と家庭向け環境配慮型電力の販売事業、太陽光発電システム販売およびメンテナンス事業、住宅設備機器販売事業、国内外での再生可能エネルギー電源開発事業などを展開している。石油中心から電力・再生可能エネルギーなど総合エネルギーサービスへのポートフォリオ転換を目指し、EV蓄電池事業の開発、国内外での再生可能エネルギー事業展開なども推進している。

■非エネルギー事業

非エネルギー事業は、シナネンサイクルの自転車販売事業(小売店舗「ダイシャリン」および卸売事業)、シナネンモビリティPLUSのシェアサイクル「ダイチャリ」事業、シナネンエコワークの環境・廃棄物処理リサイクル事業(木質系チップ等)、シナネンゼオミックの抗菌事業(銀系無機抗菌剤ゼオライト製造・販売)、ミノスのITシステム事業(国内LPガス・電力小売事業者向け顧客管理システム)、シナネンアクシアの総合建物メンテナンス事業(ビル・病院・集合住宅等の維持・管理・清掃サービスなどメンテナンス事業、23年10月にグループ4社を統合してシナネンアクシアを設立)などを展開している。

シェアサイクル「ダイチャリ」事業は、OpenStreetが提供するシェアサイクルプラットフォーム「HELLO CYCLING」を活用して、シナネンモビリティPLUSが首都圏1都3県および大阪府を中心に展開している。25年3月期末時点のステーション数は全国4000カ所超、設置自転車数は1.4万台超で、国内有数の規模となっている。さらに、高収益エリアでのステーション開拓などにより収益力向上を図るとともに、メンテナンスサービス拡大や新たなモビリティサービスの開発などにより、新たな収益源の創出を推進している。建物維持管理事業は、事業会社の統合によってワンストップサービスを実現し、安定収益の確保と利益率の向上を推進している。

25年12月には、シナネンサイクルの「ダイシャリン」の一部店舗において、次世代型製品を展開するAcalieの電動モビリティ3ブランドの取り扱い・販売を開始した。

■創業100周年の28年3月期にROE8%以上を目指す

第3次中期経営計画(24年3月期～28年3月期)では、財務目標として、創業100周年(1927年4月創業)となる最終年度28年3月期にROE8%以上、経常利益100億円を掲げている。株主還元は配当性向30%を目安に、1株当たり年間配当75円を下限とした安定配当を維持し、さらに中期的には配当性向40%への引き上げを目指す。

また非財務目標として、脱炭素社会に対応した事業構造への転換、社員の市場価値の向上を掲げている。脱炭素社会に対応した事業構造への転換では、炭素生産性指標を「売上総利益/GHG排出量」と定め、17年3月期実績2.44に対して28年3月期の目標を2.60としている。より少ないGHG排出量でより多くの利益を創出し、脱炭素社会に対応した事業構造への転換を目指す。具体的な取組として全事業における売上総利益率の改善、サプライチェーン全体でのGHG排出量の削減、バイオエタノール・SAF等の燃料の供給、高効率給湯器等の販売、再生可能エネルギー事業の拡大、再生可能エネルギー電源の調達・供給割合の増加を推進する。社員の市場価値の向上は、会社の企業価値の向上という好循環につなげるため、教育投資や職場環境整備によりエンゲージメント指数の向上(23年3月期実績3.3点、28年3月期目標4.0点以上)などを推進する。

ビジョンの実現に向けた基本戦略としては、成長戦略として事業ポートフォリオの変革、資本効率の改善、経営基盤強化戦略として風土改革・働き方改革のさらなる推進、人財育成の推進や人財適正配置の実現、業務効率化・標準化による生産性向上、グループ経営体制の強化を推進する。既存事業のオーガニック成長に加えて、M&Aも活用して脱炭素社会に寄与する新規事業(再生可能エネルギー、廃棄物資源化、環境負荷が低い新燃料製造・供給、住宅・建物の脱炭素化)で、さらなる成長・収益性向上を図る方針だ。

事業ポートフォリオの変革では、特に国内事業基盤再整備およびリテールサービス戦略強化を成長戦略の軸に据え、成長性や収益性の低い事業の撤退・売却を推進する一方で、電気・環境ソリューション事業やライフクリエイト事業を中心に成長領域を特定して経営資源を集中投下し、新規事業の創出・利益化の実現を目指す。28年3月期までの事業ポートフォリオ変革投資額は500億円規模の計画(大型M&Aは別枠)としている。

国内事業基盤再整備では、グループ事業の連携・融合により高品質サービスを提供する体制の構築を目指す。具体的にはグループ事業(特に建物維持管理事業とLPガス事業)を融合させた顧客基盤の構築とメリハリの効いた地域戦略の実行、LPガス・石油(軽油・灯油)の物流網を活かした広域同業他社との協業推進、グループのメンテナンス事業網の全国展開と高品質サービスの提供、既存事業の選択と集中などを推進する。リテールサービス戦略強化では、エネルギー会社からサービス会社へと意識を変革し、エリアに適したサービスの提供により、それぞれのエリアにおける生涯顧客の獲得を目指す。また新規事業の創出では、脱炭素・再生可能エネルギー事業を中心に、季節に依存しない事業への取組を強化し、新たな収益源の創出を目指す。

なお事業ポートフォリオ変革に向けて、第3次中期経営計画期間中にセグメント区分を石油・ガス事業、ライフクリエイト事業(リフォームや給湯器等の住まいと暮らし事業、自転車事業、シェアサイクル事業、抗菌事業、システム事業、建物維持管理事業等)、電気・環境ソリューション事業(電力事業、バイオマス燃料事業、および再生可能エネルギーや廃棄物資源化等の新規事業)に変更予定である。そして28年3月期の売上総利益構成比の計画(イメージ)は、石油・ガス事業が53%、ライフクリエイト事業が33%、電気・環境ソリューション事業が14%(23年3月期実績は石油・ガス事業が69%、ライフクリエイト事業が29%、電気・環境ソリューション事業が2%)としている。

この方針に基づいて25年5月に連結子会社の事業再編を発表した。エネルギー卸・小売周辺事業(BtoC事業)を展開するミライフ西日本、ミライフ、ミライフ東日本、およびエネルギーソリューション事業(BtoB事業)を展開するシナネンの4社を26年4月1日付で統合(新社名はシナネン)し、経営資源の集中、効率的な運営体制構築、地域ごとの事業再編、サービスの質と対応力の向上、統合によるスケールメリットなどにより、顧客視点でサービスを提供する体制づくりを目指す。また、次世代を担うメンバーを中心とした「リテールサービス推進プロジェクト」を立ち上げるなど、ライフクリエイト事業の拡充に向けた取り組みも強化している。

■サステナビリティ経営

サステナビリティ経営関連では、持続可能な社会の実現に向けて20年10月より森の豊かさを守る「シナネンあかりの森プロジェクト」に取り組んでいるほか、22年5月にサステナビリティ基本方針を策定してサステナビリティ推進委員会を設置した。22年6月にはTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の提言に対する賛同を表明し、TCFDコンソーシアムに参画した。25年10月にはミライフが東京都とグリーン水素等の国際サプライチェーン構築に向けた共同検討に関する協定書を締結した。

また風土改革と働き方改革の一環として、23年4月には副業制度、70歳までの再雇用制度、育児休業中の学習支援、自己都合退職者再雇用制度、治療と仕事の両立支援という5つの人事制度を新たに導入、24年4月には社内ベンチャー制度、ベビーシッター割引券配布制度、ウェルネス休暇制度、短時間勤務制度の拡充という4つの人事制度を新たに導入した。25年3月には同社およびグループ5社が、経済産業省と日本健康会議が選出する「健康経営優良法人2025(大規模法人部門)」に認定された。同社は3年連続、グループ5社は2年連続の認定となる。

■26年3月期営業・経常増益予想

26年3月期の連結業績予想は、売上高が前期比15.8%増の3673億円、営業利益が9.7%増の44億円、経常利益が9.3%増の49億円、親会社株主帰属当期純利益が4.9%減の30億円としている。配当予想は前期と同額の90円(期末一括)としている。予想配当性向は32.6%となる。

中間期の連結業績は売上高が前年同期比2.5%減の1204億21百万円、営業利益が186.8%増の6億95百万円、経常利益が196.4%増の10億46百万円、親会社株主帰属中間純利益が172.8%増の4億37百万円だった。

売上高は夏季の気温上昇の影響やスポット取引の減少などで小幅減収だが、各利益はBtoC事業の収益性改善や非エネルギー事業の拡大などにより大幅増益だった。

エネルギー卸・小売周辺事業(BtoC事業)は売上高(外部顧客への売上高)が2.2%減の270億22百万円、営業利益(全社費用等調整前)が2億22百万円の損失(前年同期は4億20百万円の損失)だった。売上高は夏季の気温上昇に伴うLPガスの単位消費量減少の影響などで小幅減収だが、営業利益は灯油の販売数量増加や販管費抑制効果による収益性改善などで損失縮小した。

エネルギーソリューション事業(BtoB事業)は売上高が3.6%減の823億15百万円、営業利益が28.0%減の3億60百万円だった。減収減益だった。産業用ガス販売におけるスポット取引減少が影響した。

非エネルギー事業はシェアサイクル事業、システム事業、総合建物メンテナンス事業の好調により、売上高が5.0%増の109億78百万円、営業利益が89.9%増の6億35百万円だった。シナネンモビリティPLUSのシェアサイクル「ダイチャリ」事業は、25年9月末現在の設置自転車数が1.5万台を超える規模となり、利用件数も順調に推移した。ミノスのシステム事業は主力の電力顧客管理システムの利用者数が堅調に推移した。シナネンアクシアの総合建物メンテナンス事業はエリア拡大が寄与したほか、斎場・病院などの施設運営業務が堅調に推移した。

全社ベースの業績を四半期別に見ると、第1四半期は売上高が631億53百万円で営業利益が7億26百万円、第2四半期は572億68百万円で営業利益が31百万円の損失だった。ガス販売量は夏季が不需要期、冬季が需要期という季節要因がある。

通期の連結業績予想は据え置いて増収、営業・経常増益予想としている。前期のスポット取引の反動減があるものの、主力のLPガス・石油事業の強化や非エネルギー事業の収益拡大を見込んでいる。中間期の進捗率は売上高33%、営業利益16%、経常利益21%、親会社株主帰属当期純利益15%と低水準の形だが、冬場が需要期のため下期の構成比が高い収益特性がある。中間期が大幅増益と順調であり、積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。

■株価は調整一巡

株価は上値が重く戻り高値圏から反落したが、大きく下押す動きも見られない。調整一巡して出直りを期待したい。12月15日の終値は6340円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS275円76銭で算出)は約23倍、今期予想配当利回り(会社予想の90円で算出)は約1.4%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS5075円05銭で算出)は約1.2倍、そして時価総額は約700億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

