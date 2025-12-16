*06:52JST NY株式：NYダウは41ドル安 雇用統計を警戒（15日）

米国株式市場は続落。ダウ平均は41.49ドル安の48416.56ドル、ナスダックは137.76ポイント安の23057.41で取引を終了した。

次期連邦準備制度理事会（FRB）議長が率いるハト派寄りの連邦公開市場委員会（FOMC）を期待した買いに寄り付き後、上昇。その後、NY連銀製造業景気指数や住宅市場指数を受けて成長懸念が強まり、相場は下落に転じた。ハイテクセクターのバブル懸念が存続したほか、雇用統計を警戒した売りが重しとなり、終盤にかけても軟調推移し、終了。セクター別では自動車・自動車部品が上昇した一方、テクノロジー・ハード・機器が下落した。

電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は完全な無人運転ロボタクシーサービスのテスト運行をテキサス州、オースチンで開始したことをマスク最高経営責任者（CEO）が明らかにし、上昇。配車サービスのウーバーテクノロジーズ（UBER）は競争激化懸念に下落。ホテルチェーン運営のマリオット・インターナショナル（MAR）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。不動産ウェブサイト運営会社のジロー・グループ（Z）はアルファベット（GOOG）傘下のグーグルが新たな不動産広告でリスティング市場参入の可能性で競争激化が警戒され、下落。ソフトウエアメーカーのサービスナウ（NOW）はサイバーセキュリティのスタートアップ、ARMISを70億ドル規模で買収する方向で協議しているとの報道が警戒され、下落した。

自動車メーカーのフォード（F）は取引終了後、電気自動車戦略の見直しで195億ドル費用計上する計画を発表し、時間外取引で買われている。

HorikoCapitalManagementLLC《FA》