今日の注目スケジュール：英失業率、米非農業部門雇用者数、米小売売上高など

2025年12月16日 06:30

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：英失業率、米非農業部門雇用者数、米小売売上高など
＜国内＞
09:30　製造業PMI(12月)　　48.7
09:30　サービス業PMI(12月)　　53.2
09:30　総合PMI(12月)　　52.0


NSグループが東証プライムに新規上場(公開価格:1480円)


＜海外＞
14:00　印・製造業PMI速報(12月)　　56.6
14:00　印・サービス業PMI速報(12月)　　59.8
14:00　印・総合PMI速報(12月)　　59.7
16:00　英・ILO失業率(8-10月)　5.1％　5.0％
16:00　英・失業率(11月)　　4.4％
17:30　独・製造業PMI(12月)　　48.2
17:30　独・サービス業PMI(12月)　　53.1
17:30　独・総合PMI(12月)　　52.4
18:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(12月)　　49.6
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(12月)　　53.6
18:00　欧・ユーロ圏総合PMI(12月)　　52.8
18:30　英・製造業PMI(12月)　　50.2
18:30　英・サービス業PMI(12月)　　51.3
18:30　英・総合PMI(12月)　　51.2
19:00　欧・ユーロ圏貿易収支(10月)　　194億ユーロ
19:00　独・ZEW期待指数(12月)　40.0　38.5
20:00　ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.26％
22:30　米・非農業部門雇用者数(11月)　5.0万人　11.9万人
22:30　米・失業率(11月)　4.4％　4.4％
22:30　米・平均時給(11月)　3.6％　3.8％
22:30　米・小売売上高(10月)　0.2％　0.2％
23:45　米・製造業PMI速報値(12月)　　52.2
23:45　米・サービス業PMI速報値(12月)　　54.1
23:45　米・総合PMI速報値(12月)　　54.2
24:00　米・企業在庫(9月)　　0％


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

