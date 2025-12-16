関連記事
今日の注目スケジュール：英失業率、米非農業部門雇用者数、米小売売上高など
＜国内＞
09:30 製造業PMI(12月) 48.7
09:30 サービス業PMI(12月) 53.2
09:30 総合PMI(12月) 52.0
NSグループが東証プライムに新規上場(公開価格:1480円)
＜海外＞
14:00 印・製造業PMI速報(12月) 56.6
14:00 印・サービス業PMI速報(12月) 59.8
14:00 印・総合PMI速報(12月) 59.7
16:00 英・ILO失業率(8-10月) 5.1％ 5.0％
16:00 英・失業率(11月) 4.4％
17:30 独・製造業PMI(12月) 48.2
17:30 独・サービス業PMI(12月) 53.1
17:30 独・総合PMI(12月) 52.4
18:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(12月) 49.6
18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(12月) 53.6
18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(12月) 52.8
18:30 英・製造業PMI(12月) 50.2
18:30 英・サービス業PMI(12月) 51.3
18:30 英・総合PMI(12月) 51.2
19:00 欧・ユーロ圏貿易収支(10月) 194億ユーロ
19:00 独・ZEW期待指数(12月) 40.0 38.5
20:00 ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.26％
22:30 米・非農業部門雇用者数(11月) 5.0万人 11.9万人
22:30 米・失業率(11月) 4.4％ 4.4％
22:30 米・平均時給(11月) 3.6％ 3.8％
22:30 米・小売売上高(10月) 0.2％ 0.2％
23:45 米・製造業PMI速報値(12月) 52.2
23:45 米・サービス業PMI速報値(12月) 54.1
23:45 米・総合PMI速報値(12月) 54.2
24:00 米・企業在庫(9月) 0％
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
