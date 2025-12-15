*16:07JST 日経平均は大幅反落、半導体関連株安が指数の重石に

前週末12日の米国市場は軟調に推移。ダウ平均は、FRBの追加利下げ期待を好感し、プラス圏で取引を開始した。しかし、ハイテク株の売りが重しとなり失速、下落に転じた。ナスダックは終日軟調な展開。前日決算を発表した半導体大手ブロードコムの急落が響き、AI関連株や半導体セクター全般に売りが波及した。前週末の米株市場を横目に、15日の日経平均は反落してスタート。朝方に下げ幅を広げた後は、50200円付近で横ばい推移となった。値がさハイテク株を中心に売られるなか、日経平均株価は12月のSQ値（50536.54円）を寄り付きから下回ったほか、引き続き日銀の利上げ観測も投資家心理を慎重にさせた。アドバンテ＜6857＞、ソフトバンクＧ＜9984＞の2銘柄で570円程度の押し下げと指数の重石となっており、日経平均は一時5万円の節目を割る場面も見られた。ただ、TOPIX（東証株価指数）は続伸して終了しており、陸運業・銀行業筆頭に幅広い銘柄に物色が継続した。

大引けの日経平均は前営業日比668.44円安の50168.11円となった。東証プライム市場の売買高は22億6473万株、売買代金は5兆1128億円だった。業種別では、非鉄金属、鉄鋼、電気機器などが下落した一方で、陸運業、銀行業、輸送用機器などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は75.7％、対して値下がり銘柄は21.5％となっている。

個別では、ファーストリテ＜9983＞、リクルートＨＤ＜6098＞、信越化＜4063＞、豊田通商＜8015＞、イオン＜8267＞、第一三共＜4568＞、アステラス薬＜4503＞、トヨタ自＜7203＞、ＫＤＤＩ＜9433＞、塩野義＜4507＞、トレンド＜4704＞、住友不＜8830＞、メルカリ＜4385＞、などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテ＜6857＞、ソフトバンクＧ＜9984＞、中外薬＜4519＞、大塚ＨＤ＜4578＞、ＴＤＫ＜6762＞、ファナック＜6954＞、イビデン＜4062＞、東エレク<8035>、フジクラ<5803>、ダイキン<6367>、日東電<6988>、村田製<6981>、任天堂<7974>、ディスコ<6146>、レーザーテク<6920>、ＳＭＣ<6273>、バンナムＨＤ<7832>などの銘柄が下落。《FA》