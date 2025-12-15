ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～城南進研、スマレジなどがランクイン

2025年12月15日 14:50

記事提供元：フィスコ

*14:50JST 出来高変化率ランキング（14時台）～城南進研、スマレジなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月15日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4720＞ 城南進研　　　　　 218300 　4642.5　 308.57% 0.0583%
＜4384＞ ラクスル　　　　　　7799400 　1196445.4　 266.26% 0.1467%
＜442A＞ クラシコ　　　　　　104700 　20791.94　 259.1% 0.2124%
＜5721＞ S・サイエンス　　　35684000 　593757.94　 258.71% 0.4098%
＜380A＞ GXチャイナテク　　410788 　67074.154　 224.7% -0.0246%
＜4588＞ オンコリス　　　　　17548400 　2175141.54　 224.58% -0.0942%
＜435A＞ iF日配ロテ　　　　481915 　158654.994　 205.31% 0.004%
＜4431＞ スマレジ　　　　　　320400 　157471.26　 201.83% 0.1256%
＜7177＞ GMOFHD　　　　911000 　157187.12　 174.28% -0.0352%
＜1473＞ Oneトピクス　　　80740 　48189.92　 173.34% -0.0019%
＜9622＞ スペース　　　　　　166600 　49539.38　 169.33% 0.0815%
＜7615＞ 京きもの　　　　　　1233100 　45296.1　 169.03% 0.0592%
＜1656＞ iSコア米債　　　　201900 　22778.358　 163.88% -0.0047%
＜2510＞ NF国内債　　　　　317600 　52493.558　 157.36% 0.0008%
＜2004＞ 昭和産　　　　　　　905400 　729571　 153.06% -0.0073%
＜6287＞ サトー　　　　　　　226500 　136355　 152.13% 0.0749%
＜4395＞ アクリート　　　　　2375800 　624660.12　 151.7% 0.0143%
＜9163＞ ナレルG　　　　　　433700 　214222.32　 149.86% -0.057%
＜9603＞ エイチ・アイエス　　1854300 　669324.58　 147.93% 0.0676%
＜3399＞ 山岡家　　　　　　　597700 　445032.4　 143.3% 0.1103%
<324A> ブッキングR　　　　320100 　74108.46　 141.68% -0.1137%
<3539> JMHD　　　　　　401100 　147047.32　 140.88% 0.0157%
<1366> iF225Wベ　　　4274741 　156083.504　 133.6% 0.0206%
<276A> ククレブ　　　　　　225700 　218225.16　 128.59% 0.1574%
<5574> ABEJA　　　　　184700 　167723　 117.57% 0.0439%
<9166> GENDA　　　　　5963900 　1207151.14　 116.34% -0.0641%
<3185> 夢展望　　　　　　　558600 　42751.14　 116.29% 0.0322%
<3083> スターシーズ　　　　118600 　28240.34　 106.96% 0.0508%
<9242> メディ総研　　　　　8300 　5741.26　 104.86% -0.0139%
<2692> 伊藤忠食　　　　　　39700 　150625　 101.24% 0.056%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

