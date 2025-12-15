関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～城南進研、スマレジなどがランクイン
*14:50JST 出来高変化率ランキング（14時台）～城南進研、スマレジなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月15日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4720＞ 城南進研 218300 4642.5 308.57% 0.0583%
＜4384＞ ラクスル 7799400 1196445.4 266.26% 0.1467%
＜442A＞ クラシコ 104700 20791.94 259.1% 0.2124%
＜5721＞ S・サイエンス 35684000 593757.94 258.71% 0.4098%
＜380A＞ GXチャイナテク 410788 67074.154 224.7% -0.0246%
＜4588＞ オンコリス 17548400 2175141.54 224.58% -0.0942%
＜435A＞ iF日配ロテ 481915 158654.994 205.31% 0.004%
＜4431＞ スマレジ 320400 157471.26 201.83% 0.1256%
＜7177＞ GMOFHD 911000 157187.12 174.28% -0.0352%
＜1473＞ Oneトピクス 80740 48189.92 173.34% -0.0019%
＜9622＞ スペース 166600 49539.38 169.33% 0.0815%
＜7615＞ 京きもの 1233100 45296.1 169.03% 0.0592%
＜1656＞ iSコア米債 201900 22778.358 163.88% -0.0047%
＜2510＞ NF国内債 317600 52493.558 157.36% 0.0008%
＜2004＞ 昭和産 905400 729571 153.06% -0.0073%
＜6287＞ サトー 226500 136355 152.13% 0.0749%
＜4395＞ アクリート 2375800 624660.12 151.7% 0.0143%
＜9163＞ ナレルG 433700 214222.32 149.86% -0.057%
＜9603＞ エイチ・アイエス 1854300 669324.58 147.93% 0.0676%
＜3399＞ 山岡家 597700 445032.4 143.3% 0.1103%
<324A> ブッキングR 320100 74108.46 141.68% -0.1137%
<3539> JMHD 401100 147047.32 140.88% 0.0157%
<1366> iF225Wベ 4274741 156083.504 133.6% 0.0206%
<276A> ククレブ 225700 218225.16 128.59% 0.1574%
<5574> ABEJA 184700 167723 117.57% 0.0439%
<9166> GENDA 5963900 1207151.14 116.34% -0.0641%
<3185> 夢展望 558600 42751.14 116.29% 0.0322%
<3083> スターシーズ 118600 28240.34 106.96% 0.0508%
<9242> メディ総研 8300 5741.26 104.86% -0.0139%
<2692> 伊藤忠食 39700 150625 101.24% 0.056%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク