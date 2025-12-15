*14:01JST マイクロアド---子会社IP mixer、ANYCOLOR社所属VTuberとのコラボレーションコスメを発売

マイクロアド＜9553＞は15日、子会社であるIP mixerが運営するコラボレーション企画販売ブランド「SPcollect」より、ANYCOLOR＜5032＞が運営するVTuberグループ「NIJISANJI EN」とのコラボレーションコスメシリーズ「Glowing Shade」を2025年12月15日から1か月の期間限定で受注販売すると発表した。

「Glowing Shade」は、英語圏を中心に活動するNIJISANJI EN所属のVTuber4名が監修・プロデュースを手がけたコスメシリーズで、各ライバーの個性と「光と影の上品な輝き」というテーマを反映したアイシャドウパレットおよびリップ＆チーククリームで構成される。コスメのデザインには、特別に撮り下ろされたメインビジュアルを使用し、色彩と光のコントラストによって作品の世界観が表現されている。

同社は今後も、国内外の人気IPとの連携を通じて、世界中の消費者に向けたタイアップ企画や商品展開を継続的に進めていくとしている。《NH》