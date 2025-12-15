*10:48JST NANOホールディングス---「TUG1 ASO」脳腫瘍を対象とする治験で安全性と有効性の兆しを確認

NANOホールディングス＜4571＞は9日、開発中の核酸医薬「TUG1 ASO」について、難治性の脳腫瘍（再発膠芽腫）を対象とした第1相試験の途中経過として、安全性と有効性の兆しを確認したことを発表した。

本試験経過において、13例中6例で腫瘍の成長が抑制され、1例においては無増悪生存期間(PFS)が10ヵ月に達し、腫瘍縮小の可能性が報告された。

同社は、再発膠芽腫の治療選択肢が極めて限られている中で、有効性の兆しを確認できたことは、「TUG1 ASO」の医薬品候補としての有望性を示すものであり、今後のライセンス活動の加速が期待されるとしている。

また、本試験は2025年10月に患者登録を完了し、最終的な全試験結果は2026年度の国際学会(AACR)で発表予定であることも発表された。

なお、本結果は、名古屋大学が共同で開発を進める核酸医薬「TUG1 ASO」について、名古屋大学大学院 医学研究科 脳神経外科学 齋藤竜太教授により「再発膠芽腫を対象とした TUG1 を標的とした核酸治療薬の第1相試験（医師主導治験）」の途中経過として、第 43 回日本脳腫瘍学会学術集会 にて発表されたものである。《NH》