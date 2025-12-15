*10:39JST トヨクモ---「愛媛オレンジバイキングス」とダイヤモンドパートナー契約を締結

トヨクモ＜4058＞は12日、男子プロバスケットボールBリーグ所属の「愛媛オレンジバイキングス」とダイヤモンドパートナー契約を締結したと発表した。

本契約により、2025年12月上旬のホームゲームより、選手ユニフォーム等において、サイボウズおよび地域のパートナー企業のロゴと共に、トヨクモのブランドロゴを掲出する。

愛媛オレンジバイキングスは、長年にわたり地域の企業、自治体、そしてブースターの支援によって活動を続けてきた。現在、サイボウズの経営参画により新たな再建フェーズを迎えているが、その根幹にあるのは地域社会との信頼関係である。トヨクモは、サイボウズが開発・提供する「kintone」との連携サービスを提供する企業として、「チームワークあふれる街づくり」のビジョンに深く共感し、今回、愛媛を愛する多くのパートナー企業の輪に「新参のフォロワー」として参加し、ビジネス界で培った「業務改善・DX」の知見を提供することで、スポーツ文化の発展と地域経済の活性化に貢献したいと考えている。

契約を通じて、トヨクモは愛媛オレンジバイキングスの活動を広報・マーケティング面などから支援し、地域活性化とスポーツ振興に寄与する。チームのB.プレミア参入を後押しする体制の構築にも協力していく。《NH》