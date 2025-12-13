関連記事
前日に動いた銘柄 part2弘電社、リバーエレテック、3Dマトリクスなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2弘電社、リバーエレテック、3Dマトリクスなど
銘柄名<コード12日終値⇒前日比
レノバ＜9519＞ 656 -23
株価下落続き信用買い方の手仕舞い売り優勢。
ディスコ＜6146＞ 48810 -520
ブロードコム時間外下落で半導体大手が軟調。
日東紡績＜3110＞ 11610 +140
半導体製造装置大手が下落で連れ安も。
東京エレクトロン＜8035＞ 31500 -1100
米ブロードコムが決算発表後に時間外で伸び悩み。
鎌倉新書＜6184＞ 561 -15
第3四半期好決算発表だが出尽くし感につながる。
カプコン＜9697＞ 3615 -160
「プラグマタ」の発売発表も出尽くし感先行か。
アドバンテスト＜6857＞ 20785 -255
ブロードコムの時間外下落で大手半導体の一角が軟化。
弘電社＜1948＞ 4560 +700
再編思惑などが優勢となっているもよう。
リバーエレテック＜6666＞ 533 +80
DC向け戦略新製品の開発・量産化を発表。
トップカルチャー＜7640＞ 247 +36
今期の5期ぶり営業黒字転換見通しを好材料視。
トビラシステムズ＜4441＞ 1182 +94
「警察庁推奨アプリ」報道を思惑材料視か。
菊池製作所＜3444＞ 608 -35
委託保証金率引き上げなど取引規制嫌気。
倉元製作所＜5216＞ 176 -22
週末要因で短期資金の手仕舞い売り優勢。
3Dマトリクス＜7777＞ 371 +53
通期予想の営業利益に対する上期の進捗率が90.0％。
データセク＜3905＞ 2041 +25
エヌビディア製B300搭載GPUサーバーの売買契約締結。上値は重い。
POPER＜5134＞ 673 -150
営業利益が前期2.3倍だが今期50.8％減予想。
ジェリビンズ＜3070＞ 78 -1
26年1月期業績予想を上方修正。
リッジアイ＜5572＞ 2220 -124
第1四半期営業利益29.1％減。
ジャパンM＆A＜9236＞ 980 -8
営業損益が前期0.56億円の赤字だが今期1.08億円の黒字予想。
モイ＜5031＞ 342 -9
26年1月期業績予想を上方修正し11日買われる。12日は売り先行。
ハートシード<219A> 1922 -83
25年12月期利益予想を上方修正。
アシロ<7378> 1322 -101
営業利益が前期3.6倍に対し今期5.7％増予想と発表。
アライドアーキ<6081> 215 +2
25年12月期業績予想を上方修正。東証スタンダード市場への
市場区分変更申請の準備開始も発表。《CS》
スポンサードリンク