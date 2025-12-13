*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2弘電社、リバーエレテック、3Dマトリクスなど

銘柄名<コード12日終値⇒前日比

レノバ＜9519＞ 656 -23

株価下落続き信用買い方の手仕舞い売り優勢。

ディスコ＜6146＞ 48810 -520

ブロードコム時間外下落で半導体大手が軟調。

日東紡績＜3110＞ 11610 +140

半導体製造装置大手が下落で連れ安も。

東京エレクトロン＜8035＞ 31500 -1100

米ブロードコムが決算発表後に時間外で伸び悩み。

鎌倉新書＜6184＞ 561 -15

第3四半期好決算発表だが出尽くし感につながる。

カプコン＜9697＞ 3615 -160

「プラグマタ」の発売発表も出尽くし感先行か。

アドバンテスト＜6857＞ 20785 -255

ブロードコムの時間外下落で大手半導体の一角が軟化。

弘電社＜1948＞ 4560 +700

再編思惑などが優勢となっているもよう。

リバーエレテック＜6666＞ 533 +80

DC向け戦略新製品の開発・量産化を発表。

トップカルチャー＜7640＞ 247 +36

今期の5期ぶり営業黒字転換見通しを好材料視。

トビラシステムズ＜4441＞ 1182 +94

「警察庁推奨アプリ」報道を思惑材料視か。

菊池製作所＜3444＞ 608 -35

委託保証金率引き上げなど取引規制嫌気。

倉元製作所＜5216＞ 176 -22

週末要因で短期資金の手仕舞い売り優勢。

3Dマトリクス＜7777＞ 371 +53

通期予想の営業利益に対する上期の進捗率が90.0％。

データセク＜3905＞ 2041 +25

エヌビディア製B300搭載GPUサーバーの売買契約締結。上値は重い。

POPER＜5134＞ 673 -150

営業利益が前期2.3倍だが今期50.8％減予想。

ジェリビンズ＜3070＞ 78 -1

26年1月期業績予想を上方修正。

リッジアイ＜5572＞ 2220 -124

第1四半期営業利益29.1％減。

ジャパンM＆A＜9236＞ 980 -8

営業損益が前期0.56億円の赤字だが今期1.08億円の黒字予想。

モイ＜5031＞ 342 -9

26年1月期業績予想を上方修正し11日買われる。12日は売り先行。

ハートシード<219A> 1922 -83

25年12月期利益予想を上方修正。

アシロ<7378> 1322 -101

営業利益が前期3.6倍に対し今期5.7％増予想と発表。

アライドアーキ<6081> 215 +2

25年12月期業績予想を上方修正。東証スタンダード市場への

市場区分変更申請の準備開始も発表。《CS》