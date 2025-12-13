関連記事
前日に動いた銘柄 part1ラクスル、かっこ、ユーピーアールなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ラクスル、かっこ、ユーピーアールなど
銘柄名<コード>12日終値⇒前日比
ユーピーアール＜7065＞ 794 +60
26年8月期利益予想を上方修正。
システナ＜2317＞ 538 +27
AIデータセンター構想の共同検討を開始。
石井表記＜6336＞ 710 +43
第3四半期累計の営業利益48.4％増。上期の3.6％増から伸び率拡大。
はてな＜3930＞ 912 -11
第1四半期営業利益96.2％減。
INTLOOP＜9556＞ 4015 +260
第1四半期営業利益37.8％増。
かっこ＜4166＞ 883 +150
引き続き25年12月期業績予想の上方修正とNTTデータとの業務提携が手掛かり。
ラクスル＜4384＞ 1526 +300、住友金属鉱山
MBO実施発表でTOB価格1710円にサヤ寄せ。
品川リフラ＜5351＞ 2068 +163
資産売却益計上で最終益を上方修正。
大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 1927 +146
突っ込み警戒感からの自律反発か。
ネットプロHD＜7383＞ 554 +42
グロース市場の反発なども安心感に。
ビジョナル＜4194＞ 10585 +616
第1四半期大幅増益決算を好感。
ソラスト＜6197＞ 800 +43
引き続き再編への思惑買いが優勢か。
住友金属鉱山＜5713＞ 5952 +498
金や銅の市況上昇は支援材料に。
Sansan＜4443＞ 1682 +91
米利下げなども中小型グロースの見直し材料か。
東レ＜3402＞ 1046 +58
モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を引き上げ。
筑波銀行＜8338＞ 414 +21
来週の日銀利上げ期待などが根強いか。
東邦チタニウム＜5727＞ 1333 +77
大阪チタの上昇に連れ高も。
Link-U グループ＜4446＞ 1042 +69
調整一巡感からの自律反発か。
KLab＜3656＞ 405 +38
売り方の買い戻しなど需給相場へ。
東京電力HD＜9501＞ 661 +34.7
下げ止まり感も意識でリバウンド目指す動きに。
Macbee Planet<7095> 1493 -311
今期は一転大幅営業減益見通しに下方修正。
セルソース<4880> 435 -46
今期の営業赤字・無配転落見通しを嫌気。
ダブル・スコープ<6619> 163 -16
持分法適用会社の収益悪化で経常赤字幅は拡大へ。
三井ハイテック<6966> 782 -40
8-10月期の収益も前年比マイナス基調が継続。《CS》
スポンサードリンク