*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ラクスル、かっこ、ユーピーアールなど

銘柄名<コード>12日終値⇒前日比

ユーピーアール＜7065＞ 794 +60

26年8月期利益予想を上方修正。

システナ＜2317＞ 538 +27

AIデータセンター構想の共同検討を開始。

石井表記＜6336＞ 710 +43

第3四半期累計の営業利益48.4％増。上期の3.6％増から伸び率拡大。

はてな＜3930＞ 912 -11

第1四半期営業利益96.2％減。

INTLOOP＜9556＞ 4015 +260

第1四半期営業利益37.8％増。

かっこ＜4166＞ 883 +150

引き続き25年12月期業績予想の上方修正とNTTデータとの業務提携が手掛かり。

ラクスル＜4384＞ 1526 +300、住友金属鉱山

MBO実施発表でTOB価格1710円にサヤ寄せ。

品川リフラ＜5351＞ 2068 +163

資産売却益計上で最終益を上方修正。

大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 1927 +146

突っ込み警戒感からの自律反発か。

ネットプロHD＜7383＞ 554 +42

グロース市場の反発なども安心感に。

ビジョナル＜4194＞ 10585 +616

第1四半期大幅増益決算を好感。

ソラスト＜6197＞ 800 +43

引き続き再編への思惑買いが優勢か。

住友金属鉱山＜5713＞ 5952 +498

金や銅の市況上昇は支援材料に。

Sansan＜4443＞ 1682 +91

米利下げなども中小型グロースの見直し材料か。

東レ＜3402＞ 1046 +58

モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を引き上げ。

筑波銀行＜8338＞ 414 +21

来週の日銀利上げ期待などが根強いか。

東邦チタニウム＜5727＞ 1333 +77

大阪チタの上昇に連れ高も。

Link-U グループ＜4446＞ 1042 +69

調整一巡感からの自律反発か。

KLab＜3656＞ 405 +38

売り方の買い戻しなど需給相場へ。

東京電力HD＜9501＞ 661 +34.7

下げ止まり感も意識でリバウンド目指す動きに。

Macbee Planet<7095> 1493 -311

今期は一転大幅営業減益見通しに下方修正。

セルソース<4880> 435 -46

今期の営業赤字・無配転落見通しを嫌気。

ダブル・スコープ<6619> 163 -16

持分法適用会社の収益悪化で経常赤字幅は拡大へ。

三井ハイテック<6966> 782 -40

8-10月期の収益も前年比マイナス基調が継続。《CS》