*14:56JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ソラスト、品川リフラなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月12日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2562＞ 上場ダウH 86896 8612.088 354.95% 0.0193%
＜6197＞ ソラスト 13135700 315756.68 341.39% 0.0515%
＜4572＞ カルナバイオ 6795300 133037.78 314.95% -0.026%
＜381A＞ iF米債35 94785 9100.062 313.04% 0%
＜190A＞ Chordia 11018300 85830.18 289.59% -0.036%
＜7640＞ トップカルチャ 8185800 145982.22 266.13% 0.1563%
＜6276＞ シリウスV 1737800 91106.76 260.33% 0.0688%
＜4591＞ リボミック 11496600 89964.46 252.61% -0.0128%
＜1473＞ Oneトピクス 45280 24370.808 233.09% 0.0153%
＜5351＞ 品川リフラ 279300 69182.8 228.15% 0.0902%
＜1397＞ SMDAM225 1216 11354.656 225.4% 0.008%
＜7777＞ 3Dマトリックス 20808900 1038175.2 222.84% 0.1572%
＜7692＞ Eインフィニティ 3564700 49173.9 216.16% -0.04%
＜4588＞ オンコリス 6689300 1091973.46 212.74% 0.1646%
＜8142＞ トーホー 145000 77707.8 208.29% 0.1109%
＜157A＞ Gモンスター 1187400 168043.2 204.68% 0.0562%
＜215A＞ タイミー 11277700 2623381.34 189.16% -0.0329%
＜1948＞ 弘電社 445300 331475.5 181.05% 0.1787%
＜7095＞ MacbeeP 1021700 320497.6 164.97% -0.1784%
＜2860＞ DAXヘッジ 23146 15136.13 164.84% 0.0128%
<1456> iF225ベア 89304 31256.622 162.88% -0.0095%
<9556> INTLOOP 278700 233942 162.24% 0.0705%
<4395> アクリート 1251800 309108.8 145.81% -0.1667%
<3539> JMHD 187600 79125.54 144.29% 0.016%
<3070> ジェリービー 3706400 73064.22 143.37% 0%
<6177> AppBank 2297500 73052.84 142.78% -0.0403%
<8336> 武蔵銀 254000 328692.8 139.26% 0.0197%
<1569> TPX－1倍 267150 58582.284 135.06% -0.0164%
<2017> iFJPX150 99701 30999.068 134.58% 0.0148%
<7378> アシロ 1041900 348141.28 133.47% -0.059%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
