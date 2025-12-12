ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～ソラスト、品川リフラなどがランクイン

2025年12月12日 14:56

記事提供元：フィスコ

*14:56JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ソラスト、品川リフラなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月12日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2562＞ 上場ダウH　　　　 86896 　8612.088　 354.95% 0.0193%
＜6197＞ ソラスト　　　　　　13135700 　315756.68　 341.39% 0.0515%
＜4572＞ カルナバイオ　　　　6795300 　133037.78　 314.95% -0.026%
＜381A＞ iF米債35　　　　94785 　9100.062　 313.04% 0%
＜190A＞ Chordia　　　11018300 　85830.18　 289.59% -0.036%
＜7640＞ トップカルチャ　　　8185800 　145982.22　 266.13% 0.1563%
＜6276＞ シリウスV　　　　　1737800 　91106.76　 260.33% 0.0688%
＜4591＞ リボミック　　　　　11496600 　89964.46　 252.61% -0.0128%
＜1473＞ Oneトピクス　　　45280 　24370.808　 233.09% 0.0153%
＜5351＞ 品川リフラ　　　　　279300 　69182.8　 228.15% 0.0902%
＜1397＞ SMDAM225　　1216 　11354.656　 225.4% 0.008%
＜7777＞ 3Dマトリックス　　20808900 　1038175.2　 222.84% 0.1572%
＜7692＞ Eインフィニティ　　3564700 　49173.9　 216.16% -0.04%
＜4588＞ オンコリス　　　　　6689300 　1091973.46　 212.74% 0.1646%
＜8142＞ トーホー　　　　　　145000 　77707.8　 208.29% 0.1109%
＜157A＞ Gモンスター　　　　1187400 　168043.2　 204.68% 0.0562%
＜215A＞ タイミー　　　　　　11277700 　2623381.34　 189.16% -0.0329%
＜1948＞ 弘電社　　　　　　　445300 　331475.5　 181.05% 0.1787%
＜7095＞ MacbeeP　　　1021700 　320497.6　 164.97% -0.1784%
＜2860＞ DAXヘッジ　　　　23146 　15136.13　 164.84% 0.0128%
<1456> iF225ベア　　　89304 　31256.622　 162.88% -0.0095%
<9556> INTLOOP　　　278700 　233942　 162.24% 0.0705%
<4395> アクリート　　　　　1251800 　309108.8　 145.81% -0.1667%
<3539> JMHD　　　　　　187600 　79125.54　 144.29% 0.016%
<3070> ジェリービー　　　　3706400 　73064.22　 143.37% 0%
<6177> AppBank　　　2297500 　73052.84　 142.78% -0.0403%
<8336> 武蔵銀　　　　　　　254000 　328692.8　 139.26% 0.0197%
<1569> TPX－1倍　　　　267150 　58582.284　 135.06% -0.0164%
<2017> iFJPX150　　99701 　30999.068　 134.58% 0.0148%
<7378> アシロ　　　　　　　1041900 　348141.28　 133.47% -0.059%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

