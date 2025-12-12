関連記事
ビーロット 賃貸用不動産（固定資産）用地取得
ビーロット＜3452＞は10日、沖縄県那覇市のホテル開発用地取得を発表した。
この開発用地は、観光需要回復と宿泊ニーズ細分化が進む沖縄において、那覇市の中心地、泉崎の優れた交通利便性とビジネスアクセスが特徴の立地に位置している。同社はこれまでの沖縄エリアでの開発実績に加え、2023年7月開設の沖縄サテライトオフィスを活かした地域密着の事業展開により、この優位性の高いエリアで2棟目となる宿泊特化型ホテル開発に着手する。効率的な運営で高い稼働率と収益確保を目指し、省エネルギー化や環境配慮、地域連携を推進するサステナブルな開発を通じて、長期的な資産価値向上と社会貢献を両立させる。
プロジェクト名称は泉崎一丁目ホテル開発PJ（仮称）、所在地は沖縄県那覇市泉崎一丁目、敷地面積は201.97平方メートル、建物面積は858.16平方メートル（予定）、部屋数は44室（予定）。
同プロジェクトは建物竣工後、今後の沖縄エリアのホテル市場の成長性を鑑み、賃貸用不動産（固定資産）として保有する予定。《NH》
