12月10日本国債市場：債券先物は134円20銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年12月限
寄付134円14銭 高値134円35銭 安値134円07銭 引け134円20銭
2年 1.049％
5年 1.397％
10年 1.909％
20年 2.894％
11日の債券先物12月限は134円14銭で取引を開始し、134円20銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.53％、10年債は4.12％、30年債は4.75％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.85％、英国債は4.50％、オーストラリア10年債は4.72％、NZ10年債は4.47％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・17：30 スイス中央銀行政策金利発表（予想：0.00％、前回：0.00％）
・20：00 トルコ中央銀行政策金利発表（予想：38.50％、前回：39.50％）
・22：30 米・前週分新規失業保険申請件数（予想：22.4万件、前回：19.1万件）
・22：30 加・9月貿易収支（予想：－52.5億加ドル、8月：－63.2億加ドル）
・22：30 米・9月貿易収支（予想：－630億ドル、8月：－596億ドル）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
