*16:04JST 12月10日本国債市場：債券先物は134円20銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年12月限

寄付134円14銭 高値134円35銭 安値134円07銭 引け134円20銭

2年 1.049％

5年 1.397％

10年 1.909％

20年 2.894％



11日の債券先物12月限は134円14銭で取引を開始し、134円20銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.53％、10年債は4.12％、30年債は4.75％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.85％、英国債は4.50％、オーストラリア10年債は4.72％、NZ10年債は4.47％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・17：30 スイス中央銀行政策金利発表（予想：0.00％、前回：0.00％）

・20：00 トルコ中央銀行政策金利発表（予想：38.50％、前回：39.50％）

・22：30 米・前週分新規失業保険申請件数（予想：22.4万件、前回：19.1万件）

・22：30 加・9月貿易収支（予想：－52.5億加ドル、8月：－63.2億加ドル）

・22：30 米・9月貿易収支（予想：－630億ドル、8月：－596億ドル）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》