出来高変化率ランキング（10時台）～ANYCOLOR、アクリートなどがランクイン

2025年12月11日 10:38

*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ANYCOLOR、アクリートなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月11日　10:11　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2620＞ iS米債13　　　 460510 　13923.339　 295.77% -0.0041%
＜4395＞ アクリート　　　　　799500 　90965　 250.73% 0.2866%
＜1433＞ ベステラ　　　　　　372200 　58430.14　 216.76% 0.0578%
＜2016＞ iF米710H　　　32915 　9138.529　 192.22% 0.0037%
＜352A＞ LOIVE　　　　　135300 　24221.52　 164.64% -0.0022%
＜4316＞ ビーマップ　　　　　913000 　295499.76　 137.19% 0.0249%
＜6494＞ NFK－HD　　　　1670900 　65739.78　 136.39% 0.1185%
＜2557＞ SMDAMトピ　　　53420 　103997.762　 132.64% 0.0014%
＜424A＞ GXゴルドH　　　　372210 　47669.275　 130.46% 0.0087%
＜5032＞ ANYCOLOR　　2402000 　3686928.8　 118.09% -0.1447%
＜3245＞ ディア・ライフ　　　2446700 　1020696.94　 112.82% 0.0175%
＜6594＞ ニデック　　　　　　15073900 　12410257.14　 112.38% -0.0382%
＜6666＞ リバーエレテク　　　872800 　159933　 96.09% 0.1941%
＜2017＞ iFJPX150　　45835 　38513.065　 94.33% 0.0023%
＜2695＞ くら寿司　　　　　　423900 　529354.2　 86.27% -0.0594%
＜2459＞ アウンコンサル　　　3918800 　432885.72　 83.93% 0.0874%
＜2634＞ NFSP500ヘ　　28114 　44553.532　 83.58% 0.0048%
＜346A＞ SP500半　　　　26376 　47006.847　 73.3% -0.0126%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　533340 　63059.682　 64.16% 0.0074%
＜4975＞ JCU　　　　　　　229800 　555664.5　 60.09% 0.0554%
<4053> サンアスタリスク　　363500 　88197.54　 59.87% 0.0472%
<5132> pluszero　　370500 　561227.2　 48.92% -0.1342%
<1546> NFダウヘ無　　　　2287 　126847.666　 48.19% 0.0052%
<7082> ジモティー　　　　　124900 　71087.18　 41.19% -0.0196%
<141A> トライアル　　　　　1284400 　2093739.1　 40.43% 0.0378%
<2845> NFナスヘッジ　　　34380 　82804.93　 39.79% -0.0012%
<429A> テクセンド　　　　　625200 　1350977.3　 39.51% 0.0549%
<4957> ヤスハラケミカル　　14700 　14351.88　 34.39% -0.0007%
<2743> ピクセル　　　　　　13362900 　449843.94　 34.09% 0.0185%
<6840> AKIBA　　　　　624100 　164864.62　 30.54% 0.1125%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

