*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ANYCOLOR、アクリートなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月11日 10:11 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2620＞ iS米債13 460510 13923.339 295.77% -0.0041%
＜4395＞ アクリート 799500 90965 250.73% 0.2866%
＜1433＞ ベステラ 372200 58430.14 216.76% 0.0578%
＜2016＞ iF米710H 32915 9138.529 192.22% 0.0037%
＜352A＞ LOIVE 135300 24221.52 164.64% -0.0022%
＜4316＞ ビーマップ 913000 295499.76 137.19% 0.0249%
＜6494＞ NFK－HD 1670900 65739.78 136.39% 0.1185%
＜2557＞ SMDAMトピ 53420 103997.762 132.64% 0.0014%
＜424A＞ GXゴルドH 372210 47669.275 130.46% 0.0087%
＜5032＞ ANYCOLOR 2402000 3686928.8 118.09% -0.1447%
＜3245＞ ディア・ライフ 2446700 1020696.94 112.82% 0.0175%
＜6594＞ ニデック 15073900 12410257.14 112.38% -0.0382%
＜6666＞ リバーエレテク 872800 159933 96.09% 0.1941%
＜2017＞ iFJPX150 45835 38513.065 94.33% 0.0023%
＜2695＞ くら寿司 423900 529354.2 86.27% -0.0594%
＜2459＞ アウンコンサル 3918800 432885.72 83.93% 0.0874%
＜2634＞ NFSP500ヘ 28114 44553.532 83.58% 0.0048%
＜346A＞ SP500半 26376 47006.847 73.3% -0.0126%
＜2013＞ 米高配当 533340 63059.682 64.16% 0.0074%
＜4975＞ JCU 229800 555664.5 60.09% 0.0554%
<4053> サンアスタリスク 363500 88197.54 59.87% 0.0472%
<5132> pluszero 370500 561227.2 48.92% -0.1342%
<1546> NFダウヘ無 2287 126847.666 48.19% 0.0052%
<7082> ジモティー 124900 71087.18 41.19% -0.0196%
<141A> トライアル 1284400 2093739.1 40.43% 0.0378%
<2845> NFナスヘッジ 34380 82804.93 39.79% -0.0012%
<429A> テクセンド 625200 1350977.3 39.51% 0.0549%
<4957> ヤスハラケミカル 14700 14351.88 34.39% -0.0007%
<2743> ピクセル 13362900 449843.94 34.09% 0.0185%
<6840> AKIBA 624100 164864.62 30.54% 0.1125%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
