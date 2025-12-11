*09:24JST 採算性が改善したことにより今期業績予想上方修正、株価も上場来高値更新

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（ドル155.90円換算）で、三菱UFJFG＜8306＞、トヨタ自動車＜7203＞、三井物産＜8031＞、ファーストリテ＜9983＞などが上昇した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比260円高の50860円。

米国株式市場は上昇。ダウ平均は497.46ドル高48,057.75ドル、ナスダックは77.67ポイント高23,647.74で取引を終了した。 FOMC（連邦公開市場委員会）でFRBが市場予想通り3会合連続で0.25％の利下げを決定後、ダウは上げ幅拡大、またナスダックはプラスに転じた。FOMCメンバーによる政策金利の見通しは、前回同様2026年に1回（0.25％）の利下げが行われるとの見通しが示された。パウエル議長は会見で「雇用の下振れリスクは最近上昇した模様」とし、「インフレリスクは上方向に傾いている」と述べ、「金融政策の道筋は前もって決めず会合ごとに決定を下す」との姿勢を示した。市場では思ったほどタカ派寄りではないとの見方から買い安心が広がり、ダウ、ナスダックともに上げ幅を拡大する展開となった。

10日のNY市場でドル・円は弱含み、米連邦公開市場委員会（FOMC）の会合で政策金利を0.25pt引き下げて3.50％-3.75％にすることが決定され、156円11銭まで下落したが、2026年以降の金利見通しを巡って156円68銭まで反発したが、その後は伸び悩んでおり、156円30銭台に下げている。

NY原油先物1月限はやや強含み（NYMEX原油1月限終値：58.46 ↑0.21）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比＋0.21ドル（＋0.36％）の58.46ドルで通常取引を終了した。

「ADR上昇率上位5銘柄」（10日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

5020 (JXHLY) ENEOS 15.00 1169 70 6.37

4911 (SSDOY) 資生堂 15.15 2362 93.5 4.12

6857 (ATEYY) アドバンテスト 131.60 20516 366 1.82

5401 (NPSCY) 日本製鉄 4.03 628 8.1 1.31

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.75 4950 63 1.29

「ADR下落率上位5銘柄」（10日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8830 (SURYY) 住友不動産 23.00 7171 -493 -6.43

7259 (ASEKY) アイシン精機 17.71 2761 -185.5 -6.30

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 7795 -302 -3.73

8113 (UNICY) ユニ・チャーム 2.80 873 -25.1 -2.79



■そのたADR（10日）

7203 (TM.N) トヨタ自動車 200.78 4.44 3130 1

4

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.85 0.24 2471 3

8035 (TOELY) 東京エレク 106.82 -1.13 33306 18

6

6758 (SONY.N) ソニー 27.08 -0.49 4222 4

0

9432 (NTTYY) NTT 24.90 0.46 155 -0.7

8058 (MTSUY) 三菱商事 24.02 -0.27 3745

3

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.75 0.24 4950 6

3

9983 (FRCOY) ファーストリテ 35.93 0.34 56015 -6

5

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 59.40 -1.02 18521 -139

4063 (SHECY) 信越化学工業 15.46 0.23 4820 2

1

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 122.99 0.44 9587 5

4

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 18.84 0.18 4895 35

8031 (MITSY) 三井物産 557.25 5.75 4344 1

1

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 0.00 7795 -302

4568 (DSNKY) 第一三共 21.93 -0.19 3419

4

9433 (KDDIY) KDDI 17.33 0.24 2702 2.5

7974 (NTDOY) 任天堂 18.53 -0.37 11555 -2

5

8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.93 0.54 5601 21

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.56 0.77 1588 12.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.60 0.16 5799 -1

9

6902 (DNZOY) デンソー 13.41 0.41 2091 2.

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.16 0.02 8157

7

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.16 0.05 2831

0

8411 (MFG.N) みずほFG 7.30 0.04 5690 55

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.47 0.09 19441 -

9

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.38 0.12 4484

1

7741 (HOCPY) HOYA 152.91 1.96 23839 124

6503 (MIELY) 三菱電機 59.64 0.87 4649 1

2

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.95 0.15 3414

8

7751 (CAJPY) キヤノン 30.43 0.67 4744 1

2

6273 (SMCAY) SMC 18.67 0.58 58213 223

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 11.10 0.10 1730 -33

2

6146 (DSCSY) ディスコ 31.30 -0.40 48797 23

7

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.38 0.15 2086 -6

8053 (SSUMY) 住友商事 33.29 0.79 5190 4

1

6702 (FJTSY) 富士通 26.41 0.23 4117 1

6

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 113.92 2.32 17760 7

0

5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.17 0.50 7224 -

4

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 -1.00 1559 -44.

5

8002 (MARUY) 丸紅 284.77 5.03 4440 1

4

6723 (RNECY) ルネサス 7.00 0.16 2183 -

7

6954 (FANUY) ファナック 19.77 0.07 6164 3

4

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.96 0.01 3579 16

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.50 0.70 1793 -

1

6301 (KMTUY) 小松製作所 32.41 0.16 5053 2

6

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.77 0.27 3358 -

6

6594 (NJDCY) 日本電産 3.30 0.03 2058 -1

0

6857 (ATEYY) アドバンテスト 131.60 1.30 20516 36

6

4543 (TRUMY) テルモ 14.92 -0.03 2326 -10.

5

8591 (IX.N) オリックス 28.16 0.37 4390 3

4

（時価総額上位50位、1ドル155.9円換算）《AN》