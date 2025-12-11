コーナン商事、EC強化へインテリアECのI’nTホールディングスを完全子会社化

■売上高71億円規模のEC基盤を取り込み、成長力を底上げ

コーナン商事<7516>(東証プライム)は12月10日、I’nTホールディングスの全株式を取得し、連結子会社化すると発表した。 取得相手はアント・キャピタル・パートナーズが運営するアント・ブリッジ5号A投資事業有限責任組合で、取得株式数は8,177株、議決権比率は100%となる。取得価額は守秘義務により非開示だが、直前連結純資産の15%未満に相当する水準だ。

I’nT社は大阪府高槻市に本社を置く持株会社で、インテリア・家具を中心としたEC専業子会社2社を統括する。商品企画力と販売促進力を強みとし、2025年5月期の簡易的な連結売上高は71億6700万円に達した。コーナン商事は、同社をグループに迎えることで、第4次中期経営計画の重点戦略である「ECと店舗の連携」を加速させ、顧客利便性の向上を図る方針だ。

今回の子会社化により、コーナン商事が持つ商品企画力、販売力、物流などのノウハウと、I’nT社のEC事業基盤を融合させ、成長力の底上げとシナジー創出を狙う。株式譲渡契約は2025年11月26日に締結済みで、実行日は12月26日を予定する。2026年2月期の連結業績への影響は現時点で軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

