*06:46JST NY株式：NYダウは319ドル高、半導体が支える（2日）

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は319.10ドル高の48382.39ドル、ナスダックは6.36ポイント安の23235.63で取引を終了した。

新年度入りで人工知能（AI）への期待再燃でハイテクが強く、寄り付き後、まちまち。トランプ政権が昨年末に1日から発動予定であった家具やキッチンキャビネットの関税引き上げを1年延期する計画を発表したことが買い材料となりダウ中心に相場は堅調推移した。その後、ハイテクは金利高を嫌気し下落に転じたが、ダウは終盤にかけ上げ幅を拡大しまちまちで終了。セクター別では資本財、半導体・同製造装置が上昇した一方、ソフトウエア・サービスが下落した。

半導体のエヌビディア（NVDA）やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は強いAI需要による収益増期待が再燃し、それぞれ上昇。高級家具販売のRH（RH）、同業のウィリアムズ・ソノマ（WSM）、家庭用品販売のウエイフェア（W）はトランプ政権による関税引き上げ延期を好感し、それぞれ買われた。

スポーツ用品メーカーのアンダーアーマー（UA）は業績回復期待にアナリストが投資判断を引き上げ、上昇した。電気自動車（EV）メーカーのテスラ（TSLA）は10－12月の販売台数がアナリスト予想を下回ったほか、昨年の販売台数が前年比8.6％減となり競合の中国BYDに世界首位の座を明け渡したことが明かになり、下落。高級EVメーカーのリビアン（RIVN）も同期の販売台数が予想を下回り、下落した。

中国の検索会社百度（バイドゥ）は同社のAI半導体部門が1日、香港証券取引所に上場申請を行ったことを明らかにした。

HorikoCapitalManagementLLC《FA》