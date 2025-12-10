*15:03JST アールプランナー---2026年１月期通期連結業績予想の修正

アールプランナー＜2983＞は9日、2025年9月11日に公表した2026年1月期通期連結業績予想を修正すると発表した。

売上高は、分譲住宅を中心とした販売棟数の大幅な増加を背景に、480.00億円(前回予想比2.1％増)と上方修正した。利益面では、商品の付加価値向上による単価上昇と販売棟数の増加に加え、コストコントロールの効果により各段階利益も増加した。営業利益は36.50億円（前回予想比9.0％増）、経常利益は34.45億円（同9.4％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は24.00億円（同11.6％増）と、それぞれ前回予想を上回る見込みとなっている。また、1株当たり当期純利益は450.49円となる見通しである。

依然として住宅業界全体が厳しい状況にある中、同社は独自のデジタルマーケティングと「デザイン」「性能」「価格」を兼ね備えた設計自由度の高い商品力を強みに、受注と販売の好調を背景に業績を伸ばしている。《NH》