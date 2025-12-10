関連記事
*13:47JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アウンコンサル、三住建設などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月10日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2459＞ アウンコンサル 5143500 23724.94 374.71% 0.0759%
＜5244＞ jig．jp 14494200 59467.68 369.58% 0.0859%
＜4598＞ DELTA－P 6757800 157450.06 350.51% 0.1364%
＜1305＞ iFTPX年1 1076730 269864.25 294.70% 0.0013%
＜4192＞ スパイダーP 1478200 44137.94 283.83% 0.0986%
＜2743＞ ピクセル 28394500 115642.22 277.30% 0.647%
＜4169＞ エネチェンジ 1981300 90387.52 243.41% -0.0148%
＜2983＞ アールプランナ 325900 115914.94 234.72% 0.0745%
＜4975＞ JCU 332600 216056.2 228.55% 0.1599%
＜1821＞ 三住建設 560800 58823.62 193.18% 0%
＜3341＞ 日本調剤 99800 65972.9 177.43% 0%
＜343A＞ IACEトラベ 59100 23930.66 174.78% 0.0741%
＜1482＞ 米債ヘッジ 278624 88146.314 159.07% -0.0012%
＜2088＞ NZAMDowH 25000 16561.063 155.93% 0%
＜2237＞ iF500ダ 2071 50081.46 153.11% -0.0014%
＜4593＞ ヘリオス 9000800 1300381.6 142.48% -0.1828%
＜3180＞ Bガレージ 277600 97580.28 139.84% 0.077%
＜1348＞ MXSトピクス 321973 336501.223 134.32% -0.0011%
＜5332＞ TOTO 1392300 1915206.92 129.83% 0.0571%
＜5885＞ ジーデップ 369000 393459.74 126.00% 0.0714%
<3911> Aiming 740800 54342.56 120.96% 0.0357%
<6231> 木村工機 8700 36618.4 120.03% 0.1084%
<278A> テラドローン 349900 279562.82 116.25% -0.0808%
<6378> 木村化 570900 223524.7 113.73% 0.0514%
<3913> GreenBee 135500 58599.74 111.92% 0.0706%
<202A> 豆 蔵 2852900 434153220.00% 1.1156%
<2640> GXゲームアニ 31240 57806.751 102.26% -0.0157%
<3565> アセンテック 243500 132037.46 100.28% 0.0198%
<3963> シンクロフード 268300 75684.74 99.48% 0.0293%
<3777> 環境フレン 4715400 73195.26 95.93% 0%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
