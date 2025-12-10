ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～アウンコンサル、三住建設などがランクイン

2025年12月10日 13:47

記事提供元：フィスコ

*13:47JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アウンコンサル、三住建設などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月10日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2459＞ アウンコンサル　　 　5143500 　23724.94　 374.71% 0.0759%
＜5244＞ jig．jp　　　 　14494200 　59467.68　 369.58% 0.0859%
＜4598＞ DELTA－P　　 　6757800 　157450.06　 350.51% 0.1364%
＜1305＞ iFTPX年1　　 　1076730 　269864.25　 294.70% 0.0013%
＜4192＞ スパイダーP　　　 　1478200 　44137.94　 283.83% 0.0986%
＜2743＞ ピクセル　　　　　 　28394500 　115642.22　 277.30% 0.647%
＜4169＞ エネチェンジ　　　 　1981300 　90387.52　 243.41% -0.0148%
＜2983＞ アールプランナ　　 　325900 　115914.94　 234.72% 0.0745%
＜4975＞ JCU　　　　　　 　332600 　216056.2　 228.55% 0.1599%
＜1821＞ 三住建設　　　　　 　560800 　58823.62　 193.18% 0%
＜3341＞ 日本調剤　　　　　 　99800 　65972.9　 177.43% 0%
＜343A＞ IACEトラベ　　 　59100 　23930.66　 174.78% 0.0741%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　 　278624 　88146.314　 159.07% -0.0012%
＜2088＞ NZAMDowH　 　25000 　16561.063　 155.93% 0%
＜2237＞ iF500ダ　　　 　2071 　50081.46　 153.11% -0.0014%
＜4593＞ ヘリオス　　　　　 　9000800 　1300381.6　 142.48% -0.1828%
＜3180＞ Bガレージ　　　　 　277600 　97580.28　 139.84% 0.077%
＜1348＞ MXSトピクス　　 　321973 　336501.223　 134.32% -0.0011%
＜5332＞ TOTO　　　　　 　1392300 　1915206.92　 129.83% 0.0571%
＜5885＞ ジーデップ　　　　 　369000 　393459.74　 126.00% 0.0714%
<3911> Aiming　　　 　740800 　54342.56　 120.96% 0.0357%
<6231> 木村工機　　　　　 　8700 　36618.4　 120.03% 0.1084%
<278A> テラドローン　　　 　349900 　279562.82　 116.25% -0.0808%
<6378> 木村化　　　　　　 　570900 　223524.7　 113.73% 0.0514%
<3913> GreenBee　 　135500 　58599.74　 111.92% 0.0706%
<202A> 豆　　　　　　　　 　蔵 　2852900　 434153220.00% 1.1156%
<2640> GXゲームアニ　　 　31240 　57806.751　 102.26% -0.0157%
<3565> アセンテック　　　 　243500 　132037.46　 100.28% 0.0198%
<3963> シンクロフード　　 　268300 　75684.74　 99.48% 0.0293%
<3777> 環境フレン　　　　 　4715400 　73195.26　 95.93% 0%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

