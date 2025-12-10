*08:21JST 米国株式市場はまちまち FOMCの結果待ち

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（9日）

DEC10

Ｏ 50445（ドル建て）

Ｈ 51035

Ｌ 50380

Ｃ 50860 大証比+10（イブニング比+30）

Vol 5937



DEC10

Ｏ 50435（円建て）

Ｈ 51035

Ｌ 50380

Ｃ 50850 大証比+0（イブニング比+20）

Vol 28791

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（9日）

ADR市場では、対東証比較（ドル155.93円換算）で、東エレク＜8035＞、トヨタ自動車

＜7203＞、三井物産＜8031＞、ソフトバンクG＜9984＞などが上昇した。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 196.34 1.13 3079 1

3

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.61 -0.31 2448 -38

8035 (TOELY) 東京エレク 107.95 1.23 33853 26

3

6758 (SONY.N) ソニー 27.57 0.02 4323 1

7

9432 (NTTYY) NTT 24.44 -0.15 153 -0.8

8058 (MTSUY) 三菱商事 24.29 -0.26 3809 -

1

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.51 0.20 4941 3

1

9983 (FRCOY) ファーストリテ 35.59 -0.23 55805 13

5

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 60.42 1.56 18948 148

4063 (SHECY) 信越化学工業 15.23 -0.12 4776 -1

1

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 122.55 2.84 9608 6

4

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 18.66 -0.12 4876 27

8031 (MITSY) 三井物産 551.50 5.16 4324 1

6

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 0.00 7840 -240

4568 (DSNKY) 第一三共 22.12 0.12 3468 -

2

9433 (KDDIY) KDDI 17.09 -0.02 2680 -5

7974 (NTDOY) 任天堂 18.90 -0.71 11854 -4

6

8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.39 -0.41 5549 3

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.79 0.44 1557 3

2

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.44 -0.02 5783 -

7

6902 (DNZOY) デンソー 13.00 0.11 2039

3

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.14 -0.16 8198 1

1

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.11 -0.41 2840 -

5

8411 (MFG.N) みずほFG 7.26 -0.02 5692 44

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.38 -0.14 19412 -8

8

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.26 0.04 4472 -2

3

7741 (HOCPY) HOYA 150.95 -1.95 23669 69

6503 (MIELY) 三菱電機 58.77 -0.11 4608 1

5

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.80 -0.02 3387 -1

4

7751 (CAJPY) キヤノン 29.76 0.47 4666 3

1

6273 (SMCAY) SMC 18.09 -0.09 56730 -20

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 11.00 0.20 1725 -31

1

6146 (DSCSY) ディスコ 31.70 1.10 49706 3

6

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.23 0.06 2074 3

8053 (SSUMY) 住友商事 32.50 0.18 5096 2

3

6702 (FJTSY) 富士通 26.18 0.31 4105 1

0

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 111.23 -0.37 17441 -4

9

5108 (BRDCY) ブリヂストン 22.67 0.09 7109

8

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.00 0.00 1725 14

4

8002 (MARUY) 丸紅 279.74 3.43 4386 2

4

6723 (RNECY) ルネサス 6.84 0.18 2145

4

6954 (FANUY) ファナック 19.70 0.78 6178 1

4

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.95 0.15 3599 11

8801 (MTSFY) 三井不動産 33.80 -0.60 1767

2

6301 (KMTUY) 小松製作所 32.25 0.19 5057 1

0

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.50 0.10 3293 -1

4

6594 (NJDCY) 日本電産 3.27 0.01 2051 -3

9

6857 (ATEYY) アドバンテスト 130.30 0.10 20431 17

6

4543 (TRUMY) テルモ 14.95 -0.14 2344 -5.

5

8591 (IX.N) オリックス 27.79 0.01 4357 3

9

（時価総額上位50位、1ドル156.8円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（9日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

5020 (JXHLY) ENEOS 15.00 1176 94 8.69

6326 (KUBTY) クボタ 73.14 2294 50.5 2.2

5

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.79 1557 32 2.1

0

8309 (SUTNY) 三井住友トラHD 5.93 4649 64 1.40

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（9日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8830 (SURYY) 住友不動産 23.00 7213 -321 -4.2

6

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 7840 -240 -2.97

7259 (ASEKY) アイシン精機 17.71 2777 -66 -2.3

2

8113 (UNICY) ユニ・チャーム 2.78 872 -17.8 -2.0

0



「米国株式市場概況」（9日）

ＮＹＤＯＷ

終値：47560.29 前日比：-179.03

始値：47724.52 高値：47957.79 安値：47533.60

年初来高値：48254.82 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23576.49 前日比：30.58

始値：23504.61 高値：23616.46 安値：23449.73

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6840.51 前日比：-6.00

始値：6840.61 高値：6864.92 安値：6837.43

年初来高値：6890.89 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.81％ 米10年国債 4.186％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は179.03ドル安 47,560.29ドル、ナスダックは3

0.59ポイント高23,576.49で取引を終了した。

ダウは前日比プラス、ナスダックはマイナスで寄り付き後は小幅な値動きが続い

た。市場はFOMC（連邦公開市場委員会）の追加利下げをほぼ織り込んでいるが、10

日のFRBパウエル議長の会見やFOMCメンバーによる政策金利見通し（ドットチャー

ト）の発表を見極めたいと様子見ムードが一段と強まった。動意薄の中、ダウはマ

イナスに転じ、ナスダックはプラス圏に浮上し、取引を終えた。セクター別では自

動車・自動車部品が上昇、不動産管理・開発が下落した。

ドラッグストアのCVSヘルス( CVS )は 投資家向け説明会で明らかにした2025年、20

26年通期の利益見通しが好感され上昇。高級住宅の設計・建設・販売を手がけるト

ール・ブラザーズ（TOL）は第4四半期決算で1株利益が市場予想に届かず下落。ホー

ムセンター最大手のホーム・デポ（HD）は来年度の暫定見通しが慎重だったことか

ら下落した。バイオ医薬品のキメラ・セラピューティクス（KYMR）は5億ドル相当の

引受公募開始を発表し大幅安。石油メジャーのエクソン・モービル（XOM）は2030年

までの成長率見通しを引き上げ、上昇。金融大手JPモルガン・チェース（JPM）は下

落。経営幹部がAI導入拡大や支店増設など戦略的投資を理由に来年の支出額が市場

予想を上回る規模となるとの予想を示したと伝わった。

トランプ大統領は9日に公表されたニュースサイトポリティコとのインタビューで、

FRBの次期議長に指名する条件として、即座利下げを支持することを挙げた。



HorikoCapitalManagementLLC《FA》