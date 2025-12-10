*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 ミロク、泉州電業、学情など

銘柄名<コード>9日終値⇒前日比

グッドコムA＜3475＞ 1119 -67

上場10周年記念株主優待を発表。25年10月期業績見込みは下方修正。

買い先行するが失速。

OATアグリオ＜4979＞ 2195 +35

株主優待制度を拡充。

ミロク＜7983＞ 1227 -173

25年10月期業績見込みを下方修正。

ディスコ＜6146＞ 49670 +2210

トランプ大統領がエヌビディア製「H200」の中国輸出承認で関心。

泉州電業＜9824＞ 5450 +300

営業利益は前期13.5％減だが今期19.5％増予想。

ユニネク＜3566＞ 698 +19

25年12月期利益と配当予想を上方修正。

学情＜2301＞ 1794 +176

今期の大幅増益見通しや増配計画を評価。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 4875 +275

エヌビディア効果で半導体関連の一角がしっかり。

萩原工業＜7856＞ 1695 +97

今期の収益回復見通しや大幅増配を評価。

KLab＜3656＞ 341 +37

第三者割当による新株や新株予約権の発行を引き続き買い材料視。

コニカミノルタ＜4902＞ 678.4 +36.7

岡三証券では投資判断を格上げ。

川崎重工業＜7012＞ 11430 +470

ロボット事業などにも関心が向かうか。

コスモス薬品＜3349＞ 7728 +314

SMBC日興証券では投資判断を格上げ。

日本新薬＜4516＞ 5925 +206

CAP-1002の良好な第3相試験結果を引き続き評価。

安川電機＜6506＞ 5033 +222

フィジカルAI関連として関心が続く。

GMOインターネット＜4784＞ 675 +5

底値到達感から自律反発。

イビデン＜4062＞ 12930 +190

CLSA証券では目標株価を引き上げ。

ゆうちょ銀行＜7182＞ 2036 +46

来週の日銀利上げ期待など根強いか。

ファナック＜6954＞ 61648 +257

産業用ロボット関連銘柄の上値追いが続く。

住友ゴム工業＜5110＞ 2342 +89

みずほ証券では投資判断を格上げ。

新日本科学<2395> 1933 +73

投資先米企業の株価上昇が手掛かりか。

ソニーフィナンシャルグループ<8729> 155.8 +4.7

今後の配当利回り上昇などに期待感とも。

神戸物産<3038> 3764 +44

業績予想・配当予想を上方修正。

住友電気工業<5802> 7109 +168

電線株の中でのリバランスが継続か。

豊田合成<7282> 3659 +137

みずほ証券では目標株価を引き上げ。《CS》