*06:58JST NY株式：NYダウは179ドル安 FOMCの結果待ち（9日）

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は179.03ドル安 47,560.29ドル、ナスダックは30.59ポイント高23,576.49で取引を終了した。

ダウは前日比プラス、ナスダックはマイナスで寄り付き後は小幅な値動きが続いた。市場はFOMC（連邦公開市場委員会）の追加利下げをほぼ織り込んでいるが、10日のFRBパウエル議長の会見やFOMCメンバーによる政策金利見通し（ドットチャート）の発表を見極めたいと様子見ムードが一段と強まった。動意薄の中、ダウはマイナスに転じ、ナスダックはプラス圏に浮上し、取引を終えた。セクター別では自動車・自動車部品が上昇、不動産管理・開発が下落した。

ドラッグストアのＣＶＳヘルス( CVS )は 投資家向け説明会で明らかにした2025年、2026年通期の利益見通しが好感され上昇。高級住宅の設計・建設・販売を手がけるトール・ブラザーズ（TOL）は第4四半期決算で1株利益が市場予想に届かず下落。ホームセンター最大手のホーム・デポ（HD）は来年度の暫定見通しが慎重だったことから下落した。バイオ医薬品のキメラ・セラピューティクス（KYMR）は5億ドル相当の引受公募開始を発表し大幅安。石油メジャーのエクソン・モービル（XOM）は2030年までの成長率見通しを引き上げ、上昇。金融大手ＪＰモルガン・チェース（JPM）は下落。経営幹部がAI導入拡大や支店増設など戦略的投資を理由に来年の支出額が市場予想を上回る規模となるとの予想を示したと伝わった。

トランプ大統領は９日に公表されたニュースサイトポリティコとのインタビューで、ＦＲＢの次期議長に指名する条件として、即座利下げを支持することを挙げた。

HorikoCapitalManagementLLC《FA》