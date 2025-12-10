ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、加中央銀行が政策金利発表、米FOMCが政策金利発表など

2025年12月10日 06:30

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、加中央銀行が政策金利発表、米FOMCが政策金利発表など
＜国内＞
08:50　国内企業物価指数(11月)　2.7％　2.7％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)


＜海外＞
10:30　中・消費者物価指数(11月)　0.7％　0.2％
10:30　中・生産者物価指数(11月)　-2.0％　-2.1％
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(11月)　　4.68％
22:30　米・雇用コスト指数(7-9月)　0.9％　0.9％
23:45　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　　2.25％
28:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表　3.75％　4.00％
28:00　米・財政収支(11月)　　-2844億ドル
30:30　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表　15.00％　15.00％


米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見

ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が英紙FTのイベントで講演

ノーベル賞授賞式


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

