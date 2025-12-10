関連記事
今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、加中央銀行が政策金利発表、米FOMCが政策金利発表など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、加中央銀行が政策金利発表、米FOMCが政策金利発表など
＜国内＞
08:50 国内企業物価指数(11月) 2.7％ 2.7％
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
＜海外＞
10:30 中・消費者物価指数(11月) 0.7％ 0.2％
10:30 中・生産者物価指数(11月) -2.0％ -2.1％
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(11月) 4.68％
22:30 米・雇用コスト指数(7-9月) 0.9％ 0.9％
23:45 加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表 2.25％
28:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表 3.75％ 4.00％
28:00 米・財政収支(11月) -2844億ドル
30:30 ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表 15.00％ 15.00％
米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見
ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が英紙FTのイベントで講演
ノーベル賞授賞式
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク