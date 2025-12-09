関連記事
東証グロ－ス指数は4日ぶり反落、朝高の後は売り優勢
*17:03JST 東証グロ－ス指数は4日ぶり反落、朝高の後は売り優勢
東証グロース市場指数 873.23 -5.60／出来高 3億1015万株／売買代金 1428億円東証グロース市場250指数 666.13 -4.86／出来高 1億6803万株／売買代金 994億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって4日ぶり反落。値下がり銘柄数は379、値上がり銘柄数は187、変わらずは42。
前日8日の米株式市場でダウ平均は反落。9日から始まる連邦公開市場委員会（FOMC）では追加利下げを織り込んでいるが、会合後に発表されるFOMCメンバーによる最新の経済見通しや金利予測分布図（ドットチャート）で来年以降の利下げシナリオを見極めたいとするムードが強まった。
今日のグロ－ス市場は朝方の買い一巡後は売り優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.61％高となった。東証グロース市場指数はこのところ870pt近辺で下値の堅い展開となっていたことから、ここからの下値余地は大きくないとの見方があり、朝方はやや買いが先行した。一方、昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が下落したことや、海外市場で米長期金利が上昇したことが株価の重しとなった。また、国内長期金利の上昇や日銀の利上げ観測も引き続き買い手控え要因となった。さらに、10日にFOMCの結果発表を控え、これを確認したいとして積極的な買いを見送る向きもあった。こうした状況から今日の東証グロース市場指数は朝方は上昇する場面があったが、その後は売りが優勢で、午後は下げ幅を広げる展開となった。
個別では、富士通＜6702＞との協業発表で前日人気化し反動安となったユカリア＜286A＞、11月の売上高が36.5％増と10月の19.3％増から伸び率が拡大し前日買われ本日は売りが優勢となったyutori＜5892＞、前日ストップ高の反動安となったトランスGG＜2342＞、前日大幅高の反動安となったPXB＜6190＞が下げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やタイミー＜215A＞が下落。値下がり率上位には、ファンディーノ＜462A＞、イオレ＜2334＞などが顔を出した。
一方、DFP-10917関連パイプラインの臨床試験の最新情報を発表したDELTA-P＜4598＞、BP1209（完全個別化ネオアンチゲン・ワクチン）に関連する国内特許査定の通知を受領したと発表したブライトパス＜4594＞、前日までの買い人気が継続したハートシード＜219A＞、前日ストップ高の買い地合いが継続したポストプライム＜198A＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やフリー＜4478＞が上昇。値上がり率上位には、アクアライン＜6173＞、日本ナレッジ＜5252＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6173|アクアライン | 238| 50| 26.60|
2| 198A|ポストプライム | 242| 50| 26.04|
3| 4598|ＤＥＬＴＡ－Ｐ | 601| 100| 19.96|
4| 5252|日本ナレッジ | 555| 80| 16.84|
5| 157A|Ｇモンスター | 837| 96| 12.96|
6| 219A|ハートシード | 2224| 210| 10.43|
7| 155A|情報戦略 | 1473| 131| 9.76|
8| 202A|豆蔵 | 4400| 375| 9.32|
9| 6558|クックビズ | 650| 45| 7.44|
10| 7794|イーディーピー | 402| 26| 6.91|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2342|トランスＧ | 320| -43| -11.85|
2| 462A|ファンディーノ | 734| -98| -11.78|
3| 286A|ユカリア | 850| -91| -9.67|
4| 6190|ＰＸＢ | 547| -58| -9.59|
5| 2334|イオレ | 346| -36| -9.42|
6| 206A|ＰＲＩＳＭＢｉｏ | 169| -17| -9.14|
7| 4579|ラクオリア創薬 | 1301| -128| -8.96|
8| 3138|富士マガ | 1002| -98| -8.91|
9| 336A|ダイナミクマップ | 598| -58| -8.84|
10| 3070|ジェリービーンズＧ | 75| -7| -8.54|《SK》
スポンサードリンク