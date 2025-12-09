ispace、サウジに連結子会社設立へ、月面開発事業を展開

■2026年設立予定、長期連携を視野に展開

ispace(アイスペース)<9348>(東証グロース)は12月8日、サウジアラビア王国に連結子会社を設立する方針を発表した。日本、米国、ルクセンブルクに続く新たな拠点として同国に進出し、中東地域での事業機会の創出を図る。

新会社は現地政府の承認・認可取得を経て、2026年の正式設立を予定する。事業内容は月面開発事業で、資本金は1億900万円とし、同社が100%出資する完全子会社とする。所在地や代表者などの詳細は今後決定する。

現地法人の設立を通じて既存ステークホルダーとの関係強化と、新たなパートナーシップ創出を進め、同国との長期的な連携を目指す。同件が2026年3月期の連結業績予想に与える影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】銀行株とコメ関連株に投資妙味、休暇明け相場で注目（2025/08/18）

・【株式市場特集】決算発表と好材料同時発表で株価急伸の銘柄群を分析（2025/08/12）

・【株式市場特集】株主還元強化で市場に安心感、好業績企業が牽引する新たな投資トレンド（2025/08/04）

・【株式市場特集】利上げなら銀行・円高メリット株、据え置きなら不動産株、日銀金融政策の行方（2025/07/28）

