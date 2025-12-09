GMOフィナンシャルHD、LASHIC少短を完全子会社化、保険分野へ本格参入

■証券・暗号資産に続き保険領域へ事業拡張

GMOフィナンシャルホールディングス<7177>(東証スタンダード)は12月8日、LASHIC少額短期保険の全株式を取得し、子会社化することを発表した。本件により同社は特定子会社に該当する。取得価額は8500万円、デューデリジェンス費用900万円を含めた合計は9400万円となる。

同社は「インターネット総合金融グループ」の実現に向け、保険分野へ本格参入する。少額短期保険は生命保険と損害保険の兼営が可能な点が特長であり、既存の証券・FX・暗号資産事業に加え、事業領域の拡張を図る。

LASHIC少額短期保険は2008年設立、静岡市に本社を構える。株式譲渡実行は2026年1月以降の予定で、連結業績への影響は当面軽微とする。同社は新規事業との連携によるシナジー創出も視野に保険事業の拡大を進める。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

