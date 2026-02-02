*13:49JST 米国株見通し：下げ渋りか、FRBの金融政策を見極め

（13時30分現在）

S&P500先物 6,890.00（-75.75）

ナスダック100先物 25,318.25（-351.75）



米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は大幅安、NYダウ先物は374ドル安。アジア株は全般的に弱含み、本日の米株式市場は売り先行となりそうだ。



前営業日のNY市場は主要3指数がそろって下落。ダウは179ドル安の48892ドル、S&P、ナスダックも下落。トランプ大統領が次期連邦準備制度理事会(FRB)議長にタカ派とみられるウォーシュ元理事を指名したことで、金融緩和に慎重との見方が広がり、金利高が圧迫要因に。一方、本格化する企業決算ではハイテクが注目され、アップルが市場予想を上回る内容を示したものの、供給面の不透明感が意識され、相場を支え切れなかった。



本日は下げ渋りか。引き続き次期FRB議長人事をにらみ、金融政策の先行きに対する警戒感は残る。一方で、トランプ政権はFRBに対して緩和的な政策運営を求める姿勢を示しており、市場では急激な引き締めには至らないとの見方も根強い。今晩発表予定のISM製造業景況指数は小幅な改善が予想されているが、50を下回る場合でも景気減速を織り込んだ買いが入り、相場を下支えする可能性がある。企業決算では、今週のアルファベットが注目されやすい。《TY》