*15:50JST 12月8日本国債市場：債券先物は133円84銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年12月限
寄付133円95銭 高値134円00銭 安値133円84銭 引け133円84銭
2年 1.055％
5年 1.442％
10年 1.959％
20年 2.943％
5日の債券先物12月限は133円95銭で取引を開始し、133円84銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.57％、10年債は4.14％、30年債は4.80％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.80％、英国債は4.48％、オーストラリア10年債は4.70％、NZ10年債は4.42％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・時間未定 中国・11月貿易収支（予想：＋1031億ドル、10月：900.7億ドル）
・16：00 独・10月鉱工業生産（予想：前月比＋0.3％、9月：＋1.3％）
・01：00 米・11月NY連銀1年インフレ期待（10月：＋3.24％）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
