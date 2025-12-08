*07:46JST 5日の米国市場ダイジェスト：NYダウは104ドル高 追加利下げ観測が支援材料

■NY株式：NYダウは104ドル高 追加利下げ観測が支援材料

米国株式市場は上昇。ダウ平均は104.05ドル高47,954.99ドル、ナスダックは72.99ポイント高23,578.13で取引を終了した。ダウ平均、ナスダック総合指数ともに上昇して寄り付き、その後も堅調に推移した。来週開催されるFOMC（連邦公開市場委員会）での追加利下げ観測が相場を下支えした。ただ週末のポジション調整による売り圧力から上値は重く、終日、小幅な値動きに終始した。セクター別ではメディア・娯楽が上昇、公益事業が下落した。



■NY為替：米インフレ関連指標は想定内もドルは下げ渋る

5日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円11銭まで下落後、155円49銭まで反発し、155円30銭で引けた。日本銀行による12月利上げの可能性が高まり、東京市場で154円35銭まで下落したが、5日発表の9月コアPC価格指数は市場予想と一致し、12月ミシガン大学消費者信頼感指数は市場予想を上回ったことから、米ドル・円は155円台半ば近辺まで戻した。



■NY原油：NY原油：強含み、一時60.50ドルまで上昇

5日のNY原油先物1月限は強含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比＋0.41ドル（＋0.69％）の60.08ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは59.42－60.50ドル。アジア市場で59.42ドルまで売られたが、ウクライナ戦争の継続を警戒して米国市場で60.50ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に60ドル台前半で推移。



■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 53.95ドル -0.21ドル（-0.38％）

モルガン・スタンレー（MS） 176.51ドル +1.62ドル（+0.92％）

ゴールドマン・サックス（GS）854.56ドル +16.73ドル（+1.99％）

インテル（INTC） 41.41ドル +0.91ドル（+2.24％）

アップル（AAPL） 278.78ドル -1.92ドル（-0.68％）

アルファベット（GOOG） 322.09ドル +3.70ドル（+1.16％）

メタ（META） 673.42ドル +11.89ドル（+1.79％）

キャタピラー（CAT） 603.17ドル +4.02ドル（+0.67％）

アルコア（AA） 43.77ドル -0.24ドル（-0.54％）

ウォルマート（WMT） 115.11ドル +0.27ドル（+0.23％）《NH》