ホンダ、2月発売予定の究極のオールラウンダー・ミッドレンジSUV「CR-V」の先行予約受付開始

先行予約受注を開始したHONDA「CR-V e:HEV RS BLACK EDITION」 安全支援の領域を拡大したHonda SENSING 360を国内初搭載 ボディカラーはスレートグレー・パール

ホンダは2026年春2月に発売予定の「CR-V」の先行予約受付を12月12日に開始すると発表した。同時に、新型CR-Vに関する詳細情報をホームページで先行公開した。CR-Vはまもなく登場するTOYOTA RAV4と真っ向からぶつかるミッドサイズのSUVで、注目度は極めて高い。

来春リリース予定の新型CR-Vは、快適性・走行性・ユーティリティ・ドライバビリティを徹底的に磨き上げ、「スポーティでありながら機能的なデザイン」や「爽快でありながら安心感のある視界」など、相反する価値をバランスよく両立させることで、幅広いシーンで感動をもたらす究極のオールラウンダーSUVを目指した。

街中でも山道でも道を選ばず安心して運転できるアイポイントとドライビングポジション、乗り降りしやすいヒップポイントの高さなど、CR-VのDNAともいえる価値を継承し磨け上げた。ステアリング角度を先代モデルの28度から25度に変更し、より垂直方向に近いポジションとすることで、セダンライクで安心して運転を楽しめる角度とした。同時に、体格にかかわらずステアリング操作がしやすい運転姿勢を実現している。

インテリアはシャープな造形とし、SUVらしい力強さや精緻さを表現。運転のしやすさをサポートするデザインにより、スポーティ&ユーティリティを両立している。

また、後席の足元のスペースを先代モデルから16mm拡大し、クラストップレベルの広さとすることで、ゆとりある空間を実現。さらに後席リクライニングは先代モデルの2段階から8段階に増やし、長距離の移動でも疲れにくい着座姿勢を提供する。

荷室は「考えずに使える」気軽さとさまざまなライフスタイルに対応、使いやすさを目指した。荷物の出し入れが簡単な、開口部の広いフラットな荷室に加え、新たに2列目席にシートスライドを装備したことで、クラストップレベルの荷室容量を実現した。

エクステリアは、CR-Vの歴代の先進的でスポーティな骨格を引き継ぎ、よりSUVらしく力強いシルエットに進化した。CR-Vの象徴である縦型リアコンビネーションランプを踏襲し、リッドランプやナンバープレートを上方に配置することで、上質感と安定感を両立させた。

同社ACCORDに搭載しているアトキンソンサイクル直噴エンジンと高出力モーターを平行軸配置した新型E-CVTを組み合わせた第4世代e:HEVをベースに、CR-V専用のハイ/ロー2段のエンジン直結ギアを装備し、ギアレシオも専用設定とした。今回ホンダとして初めて、ローギアによるエンジンドライブモードを追加したことで、CR-Vが上質な走りと、高い環境性能を両立するパワートレーンに進化した。

Honda SENSING 360(RS BLACK EDITIONのみ)レーダーとカメラの広角化、コーナーレーダーの追加により、安全支援の領域を拡大したHonda SENSING 360を国内初搭載した。(編集担当:吉田恒)

