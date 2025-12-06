*17:00JST 株ブロガー・さなさえ：レアメタルや原発などの国策相場とともに業績相場も続いています♪【FISCOソーシャルレポーター】

※2025年11月27日19時に執筆

皆様、おはこんばんちは。高市首相はG20や国会党首討論でも一貫して「うち（日本は）常に隣国との対話に建設的でオープンなんやけど。」としています。しかし、その国の報道官は「とにかく日本は誠意を見せろ」だ、そうです。昭和に廃れたはずの『ゴネ得』という言葉を久々に想起させられた、さなさえです。

さて、夕刊フジ主催・株1GPグランドチャンピオン大会・準優勝（21年度）の妙齢女性投資家が綴る当記事の連載も、はや149回目…今回も表題のコラムと共に、最近の注目株をご紹介していきます。

＜中国外交問題よりAIバブル懸念です＞

隣国が自国民に向けて日本への渡航の自粛を求めた事で、日本の観光業への打撃が懸念されていますが、どうやら「そんなに困らない」という声もあるようです。それはどうやら日本では隣国の商売人達が主体となって、日本に訪れる自国民に向けたツアー・サービスが展開されているケースが多いからだそうで…。そしてむしろ、そんな観光客が多かった地域では長らく続いたオーバーツーリズムに辟易としていたそうで、むしろ渡航自粛を歓迎する声も多いとの事です。

そんな訳で隣国との問題は大なり小なりの影響はあるかもしれませんが、米国市場ではAIへの過剰投資への懸念が引き続き重視されているようで、ハイテク株を中心に不安定な値動きが続いています。日本もそれを色濃く受けているようで、投資家心理としても、AIや半導体株などへはなかなか触りにくい相場になっています。

それでは12月相場に入ろうとしている今の相場ではどんな株が買われているかチェックしていきたいですね。今回はわたしが注目している国策テーマと業績への期待が高まっている個別株を中心にご紹介していきまっす♪

＜国策テーマ＆業績期待株への人気は継続＞

以前も当ブログでご紹介している高市早苗首相に関連したレアメタル、レアアース関連株への人気はまだまだ継続のようです。中国のレアアース規制の動きが出始めてから人気化していたアサカ理研＜5724＞は個人を中心とした投機資金によって急騰。都市鉱山とも言われ、PCや小型家電の回収を行い、貴金属を得ているリネットジャパングループ＜3556＞もしっかり動いてきた印象ですね。同じ見立てでいくならばエンビプロHD＜5698＞も人気化していくかと目を光らせています。また、株価にまだ過熱感のない古河機械金属＜5715＞のほか、レアメタルのほか、原発関連としても思惑のある大平洋金属＜5541＞や日本冶金工業＜5480＞も株価もまだまだ割安でもありますので期待買いが入るかと注目しています。

そしてその原発関連も今週注目されていましたね。それもそのはず、11月25日に日本政府が核融合発電の研究開発の加速の為に総額1000億円超を投じる方針を示した事を報じられた事から『核融合発電』の関連株に再び物色が入った形です。代表格でもある三菱重工業＜7011＞などが買われ、助川電気工業＜7711＞に至ってはストップ高になっていましたね。そこで出遅れとしてチェックしていくとすれば…原発向け部品を手掛ける日本ギア工業＜6356＞、レーザー核融合商用炉の実現に向けた技術の研究・開発を手掛ける大阪大発のスタートアップ「エクスフュージョン」と技術提携しているジェイテックコーポレーション＜3446＞、放射能汚染などへの懸念を払しょくしうる「慣性核融合発電システム」への流用が期待される『レーザー用YAGセラミックス』を手掛ける神島化学工業＜4026＞を見ています。これらはまだテクニカル的にも「これから」に期待ちゃいますね。

最後は12月の年末相場において「冬休みに入っていく海外勢を後目にIPO物色が過熱するのでは…」とのわたしの淡い期待から、業績への期待感と共に成長性も注目されるコンサル業を展開する企業に注目します。インフキュリオン＜438A＞、ムービン・ストラテジック・キャリア＜421A＞の上値追い展開に期待しちゃいますね。やっぱり株の基本は業績ですから♪

はい、本当はもっと色々とご紹介したいのですが…今回は以上です。

ここ最近のわたしのブログでは、ご紹介した注目株以外にも「さなさえのひとり株1GP」として月毎の注目株をピックアップして、毎週末にその値幅を計測しています。ご興味があれば覗きに来て下さい。もちろん、株の情報以外のネタも…怖いもの見たさでもお気軽にどうぞ (笑)ではでは。Have a nice trade.

