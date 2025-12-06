*14:36JST 英ポンド週間見通し：もみ合いか、英国景気の不透明感は払しょくされず

■強含み、英財政不安後退でポンド買いフラン売り強まる

今週のポンド・円は強含み。英国の財政不安は後退し、リスク選好的なポンド買い・スイスフラン売りが活発となった。日本銀行による12月利上げの可能性が高まり、ポンド買い・円売りは一服したが、ポンド買い・米ドル売りがやや強まり、この影響でポンドは対円で底堅い動きを保った。取引レンジ：205円21銭-207円36銭。

■もみ合いか、英国景気の不透明感は払しょくされず

来週のポンド・円はもみ合いか。英国経済の不透明感が広がるなか、英中央銀行（金融当局者）の見解は分かれ、ポンドは積極的に買いづらい展開となりそうだ。一方、日本銀行による12月利上げを想定したポンド売り・円買いが多少強まる可能性があるが、日本の財政悪化への懸念は消えていないため、ポンド・円は下げづらい展開に。

○発表予定の英主要経済指標・注目イベント

・特になし

予想レンジ：205円50銭-208円50銭《FA》