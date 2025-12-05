トヨタ、開発中の「GR GT」「GR GT3」を世界初公開

TOYOTA GAZOO Racingは5日、最新モデルの「GR GT」および「GR GT3」を発表し、プロトタイプ車両の画像を初公開した。

GR GTおよびGR GT3は、TGRのフラッグシップモデルだ。往年の名車であるトヨタ・2000GTや、レクサス・LFAといったスポーツカーに続く位置付けとなる。開発初期から代表取締役会長の豊田章男氏、プロドライバーの片岡龍也氏、石浦宏明氏などが携わり「ドライバーファースト」を追求している。

今回発表された2モデルは、低重心や軽量、高剛性、空力性能を軸として、走行性能を高めている。たとえば低重心を徹底するため、ドライバーの着座位置や全高を下げている。これにより、車とドライバーの一体化を極めることで、コントロールしやすいモデルに仕上げた。

加えて軽量化と高剛性を両立するため、トヨタ市販車初のオールアルミニウム骨格を実現。随所にカーボンや樹脂を使い、軽くて頑丈なボディとなった。さらに空力性能の理想像を決めてから、GR GTのデザインを決めているのも特徴だ。

GR GTは「公道を走るレーシングカー」というコンセプトで開発された。4L V8ツインターボと1モーターのハイブリッドシステムを採用しており、システム最高出力は650PS以上、最大トルクは850Nm以上（開発目標値）を示している。

GR GT3は、GR GTをベースとしたFIA GT3規格のレーシングカーである。FIA GT3とは、市販車をもとにしたレーシングカー規格の一種で、カスタマーモータースポーツの最上位にあたる。TGRはGR GT3のモータースポーツへの参入にあたり、最適なカスタマーサポートの準備を進めている。

発売時期や価格などはまだ発表されていない。