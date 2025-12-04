関連記事
前日に動いた銘柄 part2 ジーデップアドバンス、アサカ理研、ラクオリア創薬など
銘柄名<コード3日終値⇒前日比
第一三共＜4568＞ 3561 -153
特に材料も見当たらず機関投資家のリバランス売りか。
GMOインタ＜4784＞ 678 -32
信用買い方の見切り売りに押される流れが続く。
ニトリHD＜9843＞ 2646 -82.5
11月既存店は3カ月連続マイナス成長に。
JCRファーマ＜4552＞ 719 -23
先週後半にかけての株高の反動。
大阪ガス＜9532＞ 5305 -171
5500円レベルが上値抵抗線として意識される。
サンリオ＜8136＞ 5141 -174
大和証券では目標株価を引き下げ。
近鉄GHD＜9041＞ 2877 -98.5
金利上昇のマイナス影響なども意識か。
ユニチカ＜3103＞ 288 -4
直近で株価急伸の反動安が続く。
TOPPAN＜7911＞ 4656 -130
天井到達感からの処分売りが継続。
RSC＜4664＞ 1025 +150
フィジカルAI関連として仕手化。
ヒーハイスト＜6433＞ 510 +80
日本企業連携し国産ヒト型ロボット量産と伝わり。
セーラー＜7992＞ 132 +27
ロボット機器など手掛けていることを材料視か。
ウィルソンLW＜9610＞ 303 +80
米国トップビジネススクールとの共同プログラム開発を引き続き材料視。
オプトエレクト＜6664＞ 401 +80
台湾メーカーとの資本提携を引き続き材料視。
菊池製作所＜3444＞ 436 +80
フィジカルAI関連として関心が続く。
ジーデップアドバンス＜5885＞ 2900 +500
半導体関連株高の流れが波及。
アサカ理研＜5724＞ 2577 +314
レアアース関連として関心が続く。
シリウスビジョン＜6276＞ 387 +43
株価下げ止まり意識でリバウンド期待も。
メタプラネット＜3350＞ 392 +35
ビットコイン価格の上昇を材料視。
大黒屋＜6993＞ 95 -43
上げ過ぎの反動安が続く。
BlueMeme<4069> 1429 +112
九州大学と共同で量子AIを活用したゲノム解析技術「QTFPred」を開発。
ラバブルマーケ<9254> 1293 +38
25年10月期利益見込みを上方修正。
免疫生物<4570> 2420 -700
前日ストップ安の売り地合いが継続。
サインド <4256> 1273 -5
理美容店舗向けクラウド型予約管理システムで
オンラインショッピング機能をリリース。上値は重い。
VEGA<3542> 1394 -97
200日線を下回り見切り売りも。
Kudan<4425> 1250 +223
200日線を上回り先高期待高まる。
Retty<7356> 167 -15
前日大幅高の反動安。
ラクオリア創薬<4579> 1405 +300
引き続きタミバロテン用途の米特許査定が手掛かり。
トランスGG<2342> 327 -80
前日ストップ安。本日も売りかさむ。
イオレ<2334> 455 +22
東証が信用取引に関する規制措置を解除。
暗号資産の事業指数ページ公開も手掛かり。《HM》
