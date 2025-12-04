*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ジーデップアドバンス、アサカ理研、ラクオリア創薬など

銘柄名<コード3日終値⇒前日比

第一三共＜4568＞ 3561 -153

特に材料も見当たらず機関投資家のリバランス売りか。

GMOインタ＜4784＞ 678 -32

信用買い方の見切り売りに押される流れが続く。

ニトリHD＜9843＞ 2646 -82.5

11月既存店は3カ月連続マイナス成長に。

JCRファーマ＜4552＞ 719 -23

先週後半にかけての株高の反動。

大阪ガス＜9532＞ 5305 -171

5500円レベルが上値抵抗線として意識される。

サンリオ＜8136＞ 5141 -174

大和証券では目標株価を引き下げ。

近鉄GHD＜9041＞ 2877 -98.5

金利上昇のマイナス影響なども意識か。

ユニチカ＜3103＞ 288 -4

直近で株価急伸の反動安が続く。

TOPPAN＜7911＞ 4656 -130

天井到達感からの処分売りが継続。

RSC＜4664＞ 1025 +150

フィジカルAI関連として仕手化。

ヒーハイスト＜6433＞ 510 +80

日本企業連携し国産ヒト型ロボット量産と伝わり。

セーラー＜7992＞ 132 +27

ロボット機器など手掛けていることを材料視か。

ウィルソンLW＜9610＞ 303 +80

米国トップビジネススクールとの共同プログラム開発を引き続き材料視。

オプトエレクト＜6664＞ 401 +80

台湾メーカーとの資本提携を引き続き材料視。

菊池製作所＜3444＞ 436 +80

フィジカルAI関連として関心が続く。

ジーデップアドバンス＜5885＞ 2900 +500

半導体関連株高の流れが波及。

アサカ理研＜5724＞ 2577 +314

レアアース関連として関心が続く。

シリウスビジョン＜6276＞ 387 +43

株価下げ止まり意識でリバウンド期待も。

メタプラネット＜3350＞ 392 +35

ビットコイン価格の上昇を材料視。

大黒屋＜6993＞ 95 -43

上げ過ぎの反動安が続く。

BlueMeme<4069> 1429 +112

九州大学と共同で量子AIを活用したゲノム解析技術「QTFPred」を開発。

ラバブルマーケ<9254> 1293 +38

25年10月期利益見込みを上方修正。

免疫生物<4570> 2420 -700

前日ストップ安の売り地合いが継続。

サインド <4256> 1273 -5

理美容店舗向けクラウド型予約管理システムで

オンラインショッピング機能をリリース。上値は重い。

VEGA<3542> 1394 -97

200日線を下回り見切り売りも。

Kudan<4425> 1250 +223

200日線を上回り先高期待高まる。

Retty<7356> 167 -15

前日大幅高の反動安。

ラクオリア創薬<4579> 1405 +300

引き続きタミバロテン用途の米特許査定が手掛かり。

トランスGG<2342> 327 -80

前日ストップ安。本日も売りかさむ。

イオレ<2334> 455 +22

東証が信用取引に関する規制措置を解除。

暗号資産の事業指数ページ公開も手掛かり。《HM》