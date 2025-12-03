関連記事
東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほかサービス業、不動産業、電気機器、情報・通信業なども上昇。一方、銀行業が下落率トップ。そのほか小売業、電力・ガス業、陸運業、その他製品なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 3,402.12 ／ 2.32
2. サービス業 ／ 3,093.8 ／ 1.52
3. 不動産業 ／ 2,552.45 ／ 0.88
4. 電気機器 ／ 6,249.72 ／ 0.84
5. 情報・通信業 ／ 7,455.86 ／ 0.83
6. 機械 ／ 4,167.08 ／ 0.75
7. 証券業 ／ 795.18 ／ 0.50
8. 石油・石炭製品 ／ 2,347.5 ／ 0.49
9. ゴム製品 ／ 5,717.88 ／ 0.23
10. 保険業 ／ 2,880.14 ／ 0.10
11. 建設業 ／ 2,615.74 ／ -0.04
12. 金属製品 ／ 1,607.51 ／ -0.11
13. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,325.5 ／ -0.12
14. その他金融業 ／ 1,217.72 ／ -0.23
15. 卸売業 ／ 4,807.89 ／ -0.32
16. パルプ・紙 ／ 585.76 ／ -0.34
17. 繊維業 ／ 845.95 ／ -0.44
18. 化学工業 ／ 2,524.8 ／ -0.45
19. 精密機器 ／ 12,960.64 ／ -0.54
20. 水産・農林業 ／ 719.4 ／ -0.67
21. ガラス・土石製品 ／ 1,753.26 ／ -0.77
22. 医薬品 ／ 3,779.79 ／ -0.87
23. 空運業 ／ 235.01 ／ -0.92
24. 輸送用機器 ／ 4,767.37 ／ -0.99
25. 鉱業 ／ 904.68 ／ -1.05
26. 鉄鋼 ／ 752.1 ／ -1.14
27. 食料品 ／ 2,479.86 ／ -1.22
28. 海運業 ／ 1,694.44 ／ -1.26
29. その他製品 ／ 7,328.38 ／ -1.33
30. 陸運業 ／ 2,302.51 ／ -1.41
31. 電力・ガス業 ／ 660.7 ／ -1.43
32. 小売業 ／ 2,276.94 ／ -1.81
33. 銀行業 ／ 499.72 ／ -1.82《CS》
