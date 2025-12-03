*15:27JST ジーニー---架電業務を自動化するAIオペレーター「JAPAN AI CALL」を提供開始

ジーニー＜6562＞は2日、グループ会社であるJAPAN AIが、AIを活用した架電業務自動化サービス「JAPAN AI CALL」の提供を開始したと発表した。

「JAPAN AI CALL」は、あらかじめ設定されたシナリオに基づき自律的に架電を行い、相手との会話をAIが自動的に実行するオペレーター機能を有する。これにより、従来人的リソースに依存していた架電業務を完全自動化し、人件費の大幅な削減と業務効率の向上を実現する。

本サービスは、接続率の低さやオペレーターの心理的負担、採用・教育コストの高騰、営業時間外の対応困難といった電話業務における課題を包括的に解決することを目的としている。

今後は、インバウンド機能の開発を進めて受電業務の自動化も実現する予定であり、会話内容のデータベース化による事務作業や予約管理の自動化、顧客分析機能の提供も計画している。さらに、既存の顧客管理システムや予約システムとの連携を強化し、電話業務を起点とした業務全体の自動化を目指す。《AK》