個別銘柄戦略: 東京ベースやハイマックスに注目
昨日2日の米株式市場でNYダウは185.13ドル高の47,474.46ドル、ナスダック総合指数は137.76pt高の23,413.68pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比285円高の49,円。為替は1ドル＝155.80-90円。今日の東京市場では、26年3月期第3四半期に投資有価証券売却益約160億円を特別利益として計上する見込みと発表した古河電工＜5801＞、26年6月期に投資有価証券売却益0.29億円を特別利益として計上すると発表したクロスマーケ＜3675＞、11月の既存店売上高が15.5％増と10月の16.1％増から引き続き堅調な推移となった東京ベース＜3415＞、11月の小売＋ネット通販既存店売上高が13.7％増と10月の10.9％増から伸び率が拡大したUアローズ＜7606＞、11月の国内既存店売上高が5.6％増と10月の2.1％増から伸び率が拡大したABCマート＜2670＞、11月の国内既存店売上高が4.7％増と10月の2.6％増から伸び率が拡大したキュービーネットHD＜6571＞、イオン＜8267＞がTOB（株式公開買付け）価格を1株2280円から2900円に引き上げ3日に開始すると発表したツルハHD＜3391＞、東証スタンダードでは、発行済株式数の10.32％上限の自社株買いと買付け委託を発表したハイマックス＜4299＞、杉田エース＜7635＞へのTOBに応募し投資有価証券売却益1.32億円を特別利益に計上すると発表したダイケン＜5900＞などが物色されそうだ。一方、25年12月期業績予想を下方修正したペプチドリーム＜4587＞、東証スタンダードでは、上期営業利益が26.9％減と第1四半期の70.3％増から減益に転じたダイサン＜4750＞、発行済株式数の3.17％上限の自社株買いと買付け委託を発表したが第3四半期累計の営業利益が40.4％減となった不二電機＜6654＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
