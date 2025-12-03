*04:35JST [通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感が後退

ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが一段と強まった。

リスクリバーサルは1年物を除いて円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。

■変動率

・1カ月物9.14％⇒8.76％（08年＝31.044％）

・3カ月物9.36％⇒9.10％（08年＝31.044％）

・6カ月物9.44％⇒9.35％（08年＝23.92％）

・1年物9.55％⇒9.54％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋0.71％⇒＋0.61％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋0.63％⇒＋0.58％（08年10/27＝+10.90％）

・6カ月物＋0.50％⇒＋0.48％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.35％⇒＋0.35％（08年10/27＝+10.71％）《KY》