*07:02JST 3日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は下落、中東危機の長期化や原油高を警戒

■NY株式：米国株式市場は下落、中東危機の長期化や原油高を警戒

米国株式市場は下落。ダウ平均は403.51ドル安の48501.27ドル、ナスダックは232.17ポイント安の22516.69で取引を終了した。

トランプ大統領が目標達成するまで何があっても対イラン攻撃を継続すると断固とした方針を示したため中東危機の長期化や原油高を警戒し寄り付き後、大幅安。プライベートクレジットを巡る懸念もさらなる重しとなり、続落した。終日、原油動向を睨む展開となったが、終盤にかけ、トランプ政権がホルムズ海峡のタンカー運航を巡り必要とあれば海軍が護衛すると発表し、原油価格の上昇が止まると、株式相場も回復。下げ幅を縮小し、終了。セクター別ではソフトウエア・サービスや電気通信サービスが上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。

ソーシャル・ネットワーキングのピンタリスト（PINS）は物言う株主のエリオット・インベストメント・マネジメントによる10億ドル出資を資金源とした35億ドル規模の自社株買い計画を発表し、上昇。ソーシャルテクノロジー会社のメタ・プラットフォームズ（META）は新たに人工知能（AI）エンジニアリング組織の創設を発表し、上昇。家電量販チェーンのベスト・バイ（BBY）は第4四半期決算の内容が警戒されていた程落ち込まず買われた。ディスカウント小売のターゲット（TGT）は第4四半期決算で、調整後の1株当たり利益が予想を上回り、上昇。

自動車部品販売会社のオートゾーン（AZO）は第2四半期の既存店売上高が予想を下回り、下落。投資会社のブラックストーン（BX）は同社の主力プライベートクレジットファンド「BCRED」から過去最高の払い戻しを認めたことが明かになり、下落。半導体のエヌビディア（NVDA）はトランプ政権が同社製チップH200を巡り対中輸出を1社あたり7.5万個と制限することを検討していると報じられ下落した。

サイバーセキュリティ製品・サービス会社のクラウドストライク・ホールディングス（CRWD）は取引終了後に第4四半期決算を発表。調整後の1株あたり利益が予想を上回り、見通しが予想に一致した結果を受け、時間外取引で売り買いが交錯した。



（Horiko Capital Management LLC）

■NY為替：ドル強含み、年内における米利下げ観測後退

3日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円95銭まで上昇後、157円50銭まで反落し、157円67銭で引けた。中東危機長期化の思惑に原油価格が続伸し、インフレ懸念に年内の利下げ観測が一段と後退。長期金利上昇に伴うドル買いが一段と強まった。その後、トランプ米政権がホルムズ海峡の原油やガスタンカー運航を支援するため、軍による保護を検討しているとの報道が支援し、原油が伸び悩んだためドル買いも一段落した。

ユーロ・ドルは1.1530ドルまで下落後、1.1622ドルまで反発し、1.1614ドルで引けた。中東危機を受け、域内のインフレや金利見通し悪化で域内金融市場がトリプル安。ユーロ・円は182円03銭へ下落後、183円14銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3253ドルへ下落後、1.3364ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.7869フランへ上昇後、0.7811フランまで下落した。

■NY原油：大幅続伸、一時78ドルに接近

3日のNY原油先物4月限は大幅続伸。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物4月限は、前営業日比＋3.33ドル（＋4.67％）の74.56ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは70.41－77.98ドル。ホルムズ海峡が実質的に封鎖されていることから、米国市場の前半にかけて77.98ドルまで上昇。イランに対する軍事活動は長期化の可能性があることも意識された。ただ、ドル高を意識した利食い売りも観測され、通常取引終了後の時間外取引で一時72ドルを下回る場面があった。

■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 49.97ドル +0.16ドル（+0.32％）

モルガン・スタンレー（MS） 165.95ドル -1.05ドル（-0.62％）

ゴールドマン・サックス（GS）862.58ドル +0.88ドル（+0.10％）

インテル（INTC） 43.10ドル -2.40ドル（-5.27％）

アップル（AAPL） 263.75ドル -0.97ドル（-0.36％）

アルファベット（GOOG） 303.56ドル -2.80ドル（-0.91％）

メタ（META） 655.08ドル +1.52ドル（+0.23％）

キャタピラー（CAT） 722.18ドル -30.14ドル（-4.00％）

アルコア（AA） 63.84ドル -0.24ドル（-0.37％）

ウォルマート（WMT） 127.91ドル +0.81ドル（+0.63％）《YY》