*18:13JST フォーシーズHD---Web3.0×第一次産業プロジェクト始動記念の12月末権利確定株主優待

フォーシーズHD＜3726＞は、Web3.0技術を活用し、第一次産業が抱える課題解決を目指すプロジェクトの開始を記念し、2025年12月末時点を基準日とする特別優待を実施すると発表している。

同社は「デジタル技術×共創（協働）×地域価値の再発見」をテーマとした取り組みを進めており、その節目として、従来の株主優待制度に加えて記念優待を導入する。対象となるのは、2025年12月31日時点で株主名簿に記載または記録された株主のうち、同社株式を10単元（1,000株）以上保有している株主。

詳細については同社コーポレートサイト以下ページにて随時情報を更新していく。

https://www.4cs-holdings.co.jp/news/2025_4cs_tokubetsuyutai/

特別優待として贈呈されるのはお米10kgで、本優待は申込み制となっている。対象となる株主には2026年2月上旬頃に、申込み方法や発送時期などを記載した案内を送付する予定である。なお、本記念優待は今回限りの実施であり、今後も株主の意見を取り入れた企画の立案に取り組んでいく。《AK》