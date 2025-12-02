*14:54JST GameWith---「DetonatioN FocusMe × G TUNE」コラボモデルPCを販売開始

GameWith＜6552＞は1日、子会社であるDetonatioNが運営するプロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」（DFM）と、マウスコンピューターのゲーミングPCブランド「G TUNE」によるコラボレーションモデルPCを、3機種構成で順次販売開始すると発表した。

コラボレーションモデルは、G TUNEが掲げる「プロフェッショナルに応えるハードウェア」というブランドミッションのもと、DFMの競技シーンでの要求に応える仕様となっている。CPUにはAMD Ryzen（TM） 7の9000番台、GPUにはNVIDIA（R） GeForce RTX（TM） 5000番台を搭載。あらゆるゲーミングシーンで快適なプレイが可能なパフォーマンスを追求している。

デザイン面では、G TUNEのフルタワーケースをベースに、DFMのロゴが入ったオリジナルサイドパネルやチームカラーのブルーLEDを搭載し、DFM描き下ろしの壁紙もプリインストールされている。《AK》